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Сердце кровью обливается: чем можно помочь бездомному животному

Россиянам рассказали, чем помочь бездомному животному

2:48
Зоосфера

Бездомные животные встречаются на улицах практически каждого города, в разных количествах в разных местах. Внимательные люди всегда находят способы помочь таким животным, а те, кто хотел бы помочь, но не знает, как, могут сделать свой вклад, следуя нескольким простым правилам. Важно помнить, что в попытках помочь бездомному животному не следует причинять ему вреда "из лучших побуждений".

Россиянам рассказали, чем помочь бездомному животному
Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Первое, что приходит в голову при виде бездомной кошки или собаки — это накормить их, что является правильным поступком. Однако многие делают ошибку, предполагая, что животные будут рады любой пище из-за своего бездомного статуса. На самом деле это не так — животным нельзя давать испорченную пищу, упаковки от еды или остатки. Такое "кормление" может нанести вред. Лучше всего предложить им обычный корм для животных — влажный или сухой, при условии, что им также предоставят воду, особенно если они едят сухой корм, чтобы избежать проблем с здоровьем. При подаче воды следует учитывать погоду — чтобы она не замерзла зимой, пока животное ест.

Мясные продукты также можно давать, предпочтительно вареные, без специй и костей. Не стоит кормить бездомных животных на общественных местах, возле детских площадок или у подъездов и т. д. После кормления следует убрать мусор, чтобы избежать негативных реакций окружающих на присутствие животных.

и стерилизация Помимо еды, животному может понадобиться и медицинская помощь. Для смягчения проблемы избытка бездомных животных часто применяется стерилизация. Можно отвезти животное в ветеринарную клинику, а если это невозможно, хотя бы доставить его в приют, особенно если у него есть раны или травмы, требующие срочного вмешательства. Распространение информации о животном, нуждающемся в помощи, среди большего числа людей может существенно улучшить ситуацию. Помимо "сарафанного радио", для этого можно использовать и социальные сети. Часто находится много желающих оказать помощь, иногда даже материальную, нуждающемуся животному.

Пристройка в добрые руки или в приют Не всегда удается найти новый дом для найденного животного, но его можно устроить в приют. Если животное потерялось, его можно вернуть хозяевам, разместив объявления или использовав Интернет. Если хозяев не находится, есть два варианта: забрать животное к себе или пристроить его в приют.

Приюты существуют в каждом городе и содержатся государством, поэтому доставив бездомное животное туда, ничего платить не нужно. Есть также частные приюты, куда можно обратиться. Иногда даже маленькая помощь и внимание человека могут сделать жизнь бездомных животных лучше или даже спасти ее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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