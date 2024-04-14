Исчадье ада: что говорит церковь на то, что у вас в доме живет собака

Стало известно, как в церкви относятся к собакам

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все те, кто считает себя верующими, обладают достаточными знаниями, чтобы различить истинное церковное учение от псевдоцерковного. Вместо того чтобы отвергать это "аналогичное" учение, они начинают активно его распространять. Одним из таких мифов является распространенное убеждение о том, что нельзя держать собак в помещениях, особенно квартирах, где есть иконы и прочие святыни.

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Считается, что нельзя освящать квартиры, где есть собаки, и что их присутствие в священном пространстве требует повторного освящения. Возникает вопрос: насколько собака нечиста, если ее присутствие способно осквернить благодать Божью?

Собака: зло или добродетель во плоти? Люди, ошибочно трактующие священные тексты, утверждают, что собака относится к числу нечистых животных в Ветхом Завете и, следовательно, ее присутствие оскверняет святыню. Святой отец Фотий, патриарх Константинопольский, объяснил, что эти животные были названы нечистыми Моисеем для предотвращения их поклонения. Однако такая угроза исчезла со временем, и сейчас нет оснований для "дискриминации" собак среди православных христиан. В Русской Церкви запрещено вводить собак в храм по каноническим правилам, но это связано скорее с характеристиками животного, неуместными для храмовой обстановки, чем с его способностью засорять святыни.

Не все рассматривали собак как исчадие ада, и это подтверждает, что их присутствие в доме не мешает благодати. Собака не может отделить человека от Божьей милости; это делают его собственные грехи, которые намного сложнее исцелить, чем избавиться от животного. Следовательно, освящение квартиры и наличие в ней собаки не связаны между собой и не должны рассматриваться как противоположные явления. Иногда здравый смысл подсказывает, что содержание собаки в квартире может быть неудобным, но это уже не имеет отношения к церковной дисциплине. Древние греки заботились о собаках и любили их, считая лучшими друзьями и членами семьи. Тем не менее в Ветхом Завете всего лишь дважды упоминается собака, и ни разу не с негативным оттенком. Иудеи относились к собакам с презрением, так как они ассоциировали их с врагами, но это не отражалось на их чистоте или нечистоте.

Почему же собаку считают нечистым животным? Упоминание о собаке как о домашнем животном в Библии появилось довольно поздно, и даже тогда она упоминалась как сторож для дома или помощник на охоте. Евреям было запрещено употреблять в пищу мясо некоторых животных, но со временем этот запрет был пересмотрен. В то же время кошка считалась чистым животным, в отличие от собаки.

В христианской иерархии собака, как и другие животные, находится ниже человека. Их задача — подчиняться человеку, и их души, согласно Библии, не бессмертны. Священники часто считают, что давать животным человеческие имена, особенно имена святых, неуместно.