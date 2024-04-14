Как сделать так, чтобы собака слышала и слушала вас: наглядная инструкция

Кинологи рассказали о тонкостях дрессировки собаки

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Возможно, не каждый владелец собаки избежал ситуации, когда его верный пес внезапно перестает слушаться. Это обычно происходит во время прогулок, но может случиться и дома, когда собака увлечена чем-то "очень интересным". В такие моменты, казалось бы, невозможно донести свои команды до ушей питомца, который обычно слушается их и даже радио исполняет.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему же собака вдруг становится "глухой"? Этим чаще всего страдают молодые собаки, у которых воспитание только началось, а также представители мелких пород, которые склонны к импульсивному поведению. В такие моменты, когда что-то захватывает их внимание, они могут проигнорировать хозяина, хотя только что были послушными. У молодых собак это обычно проходит со временем, но для надежного решения проблемы необходимо работать над их воспитанием. Это особенно важно, если ваш питомец крупнее среднего размера и имеет значительный вес. Недостаточное обучение таких собак может иметь негативные последствия как для окружающих, так и для вас и вашей семьи.

Прежде всего, чтобы собака слушалась ваших команд, ее нужно обучить этому. Каждая команда должна быть освоена так, чтобы собака могла выполнять ее без проблем в различных ситуациях, с учетом изменяющихся условий и различных отвлекающих факторов. Даже если ваш питомец успешно выполняет команду дома или на тренировке, это не гарантирует, что он будет ее всегда выполнять.

Многие собаки, послушные в домашней обстановке, могут проявить непослушание на улице, особенно если рядом другие собаки. Дома нет такого множества отвлекающих факторов, как на улице. Шум машин, запахи и прочие раздражители могут сделать сложным для собаки сконцентрироваться на вашей команде. Однако это можно исправить с помощью правильного подхода.

Чтобы обучить собаку слушаться вас, нужно систематически тренировать ее на различных фоновых условиях. Она должна научиться сосредотачиваться на вас даже при наличии множества отвлекающих факторов, таких как прохожие, машины или другие собаки. Этот процесс называется генерализацией поведения. Смысл его заключается в том, чтобы закрепить команду, изученную дома, в других средах.

Важно, чтобы ваш питомец понимал, что команды должны выполняться вне зависимости от места. Однако перед требованием выполнения команды необходимо обеспечить достаточную практику. Даже если собака подходит к вам по команде "Ко мне" в течение 15 минут, не следует наказывать ее, если она выполняет ее не сразу. Такой подход только усугубит проблему и может привести к тому, что собака перестанет реагировать на команды вообще. Собакам, которые еще не освоили команды полностью, лучше оставаться на поводке, особенно в местах с большим потоком людей или других животных.