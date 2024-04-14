Никто им больше не нужен: названы породы собак, которые никогда не променяют вас на другого хозяина

Кинологи назвали самые преданные породы собак

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

На данный момент существует множество различных пород собак, каждая из которых была выведена с определенной целью, будь то для защиты, охоты или других задач. При этом поведение собаки в различных ситуациях часто бывает трудно предсказуемым.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Иногда у владельца возникают объективные причины передать питомца другому человеку. Однако не всегда новый хозяин получает такое же преданное отношение, как у предыдущего. Существуют породы, которые не признают нового хозяина никогда.

Ротвейлер — это крупная и умная порода собак. Хотя они могут быть послушными и дружелюбными, поведение взрослой собаки, переданной другому владельцу, может стать непредсказуемым. Часто ротвейлеры могут попытаться сбежать от нового хозяина.

Чау-чау, несмотря на свою милую внешность, имеют довольно сложный характер. Они могут быть крайне преданными к одному хозяину и игнорировать других. При этом могут возникнуть различные проблемы с поведением у нового владельца.

Питбультерьеры очень привязаны к своему хозяину, и это может создать трудности, если им придется менять владельца. Они могут испытывать сложности с принятием нового хозяина и могут проявлять агрессию.

Кавказская овчарка, как правило, очень преданная порода, но они могут быть крайне мстительны, если чувствуют, что были преданы. Они категорически не признают нового хозяина и могут проявлять агрессию.

Алабаи также преданные, но упрямые собаки, и они могут отомстить, если почувствуют, что их предали. Они могут проявлять обиду и отказываться принимать нового хозяина.

Сибирские хаски, хотя обычно не агрессивны, могут попытаться сбежать от нового хозяина, особенно если чувствуют, что были преданы. Установление отношений с новым хозяином может быть сложным для этой породы.