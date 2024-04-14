Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: почему количество ДТП с китайскими автомобилями выросло на 50% в России?
Сорта вишни "Встреча", "Ночка", "Ивановна"
Максим Галкин* пожелал удачи ПВО Израиля после атаки иранских дронов на страну
Принц Гарри вспомнил детство и воздал дань памяти принцессы Дианы на благотворительном мероприятии
OpenAI: VE способен скопировать голос человека за 15 секунд
Алла Пугачёва отмечает 75-летие на Кипре: кто приглашен на банкет?
Феномен "лица усталости": почему наше внешнее впечатление старше наших лет
Откровения эксперта: как избежать неприятных сюрпризов в гостиничных номерах
Как избавиться от яблоневой плодожорки
Никто им больше не нужен: названы породы собак, которые никогда не променяют вас на другого хозяина

Кинологи назвали самые преданные породы собак

1:50
Зоосфера » Собаки

На данный момент существует множество различных пород собак, каждая из которых была выведена с определенной целью, будь то для защиты, охоты или других задач. При этом поведение собаки в различных ситуациях часто бывает трудно предсказуемым.

Кинологи назвали самые преданные породы собак
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Иногда у владельца возникают объективные причины передать питомца другому человеку. Однако не всегда новый хозяин получает такое же преданное отношение, как у предыдущего. Существуют породы, которые не признают нового хозяина никогда.

Ротвейлер — это крупная и умная порода собак. Хотя они могут быть послушными и дружелюбными, поведение взрослой собаки, переданной другому владельцу, может стать непредсказуемым. Часто ротвейлеры могут попытаться сбежать от нового хозяина.

Чау-чау, несмотря на свою милую внешность, имеют довольно сложный характер. Они могут быть крайне преданными к одному хозяину и игнорировать других. При этом могут возникнуть различные проблемы с поведением у нового владельца.

Питбультерьеры очень привязаны к своему хозяину, и это может создать трудности, если им придется менять владельца. Они могут испытывать сложности с принятием нового хозяина и могут проявлять агрессию.

Кавказская овчарка, как правило, очень преданная порода, но они могут быть крайне мстительны, если чувствуют, что были преданы. Они категорически не признают нового хозяина и могут проявлять агрессию.

Алабаи также преданные, но упрямые собаки, и они могут отомстить, если почувствуют, что их предали. Они могут проявлять обиду и отказываться принимать нового хозяина.

Сибирские хаски, хотя обычно не агрессивны, могут попытаться сбежать от нового хозяина, особенно если чувствуют, что были преданы. Установление отношений с новым хозяином может быть сложным для этой породы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества
Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества
Последние материалы
Феномен "лица усталости": почему наше внешнее впечатление старше наших лет
Откровения эксперта: как избежать неприятных сюрпризов в гостиничных номерах
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Как избавиться от яблоневой плодожорки
Почему важно менять масло в АКПП вовремя?
Европейские ученые впервые обнаружили порожденные звездным ветром рентгеновские волны
В Часов Яре армия России двигается к каналу, в Херсоне будут уличные бои
Посадите на участке трициртис 
Стрижки, создающие эффект омоложения на десять лет
Где находится самый старый отель мира?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников