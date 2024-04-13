Почему кошки не любят детей: как их подружить

Почему кошки не любят маленьких детей?

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Нередко кошки проявляют недружелюбие по отношению к маленьким детям, и за этим могут стоять различные причины.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Одной из наиболее распространенных является то, что дети могут быть слишком грубыми в обращении с животными. Играя с кошкой, они могут проявлять излишнюю активность, что не нравится кошкам. Кроме того, дети часто издают неприятные звуки, что также может вызвать негативную реакцию у животного.

Еще одной причиной, почему кошки могут не проявлять расположение к детям, является их чрезмерная энергия и непредсказуемость. Животные могут чувствовать себя некомфортно в окружении слишком активных личностей, что встречается у малышей довольно часто.

Непредсказуемые движения и громкие звуки, которые производят малыши, могут вызывать у кошек беспокойство. В таких ситуациях кошка может предпочесть уйти от детской компании или даже проявить агрессию в качестве самозащиты.