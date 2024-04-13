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Как понять, какое настроение у кошки: психология зевания у питомцев

Эксперты рассказали, как понять настроение кошки

1:38
Зоосфера » Кошки

Кошки, на первый взгляд, могут показаться загадочными существами, чьи поведенческие тонкости не всегда легко понять. Однако, даже самые мелкие детали их поведения могут содержать важные подсказки о том, что происходит в их мире. Одним из таких аспектов является зевание, которое, казалось бы, просто физиологическая реакция, но на самом деле может сообщить нам многое о состоянии и настроении наших мурчащих друзей.

Эксперты рассказали, как понять настроение кошки
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что кошки могут зевать по разным причинам, и в большинстве случаев это не связано с усталостью или сном, как у людей. Напротив, зевание у кошек чаще всего имеет социальную функцию. Оно может быть проявлением коммуникативного жеста, сигнализирующего о состоянии расслабления или даже доверия к окружающим. Кошки могут зевать, когда чувствуют себя комфортно в присутствии своего хозяина или других кошек, что указывает на отсутствие угрозы и негативных эмоций.

Более того, зевание может служить своеобразным выражением эмоций у кошек. Например, наблюдается, что кошки могут зевать в ответ на стрессовые ситуации, такие как посещение ветеринара или перемены в окружающей среде. Это может быть связано с попыткой снять напряжение или урегулировать свои эмоции в новой или необычной ситуации.

Кроме того, зевание у кошек может иметь функцию в установлении и поддержании социальных отношений в кошачьем сообществе. Наблюдения показывают, что кошки могут зевать друг перед другом как знак доверия и дружелюбия. Это проявление социальной связи и уважения между особями в кошачьей иерархии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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