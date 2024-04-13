Как понять, какое настроение у кошки: психология зевания у питомцев

Эксперты рассказали, как понять настроение кошки

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, на первый взгляд, могут показаться загадочными существами, чьи поведенческие тонкости не всегда легко понять. Однако, даже самые мелкие детали их поведения могут содержать важные подсказки о том, что происходит в их мире. Одним из таких аспектов является зевание, которое, казалось бы, просто физиологическая реакция, но на самом деле может сообщить нам многое о состоянии и настроении наших мурчащих друзей.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что кошки могут зевать по разным причинам, и в большинстве случаев это не связано с усталостью или сном, как у людей. Напротив, зевание у кошек чаще всего имеет социальную функцию. Оно может быть проявлением коммуникативного жеста, сигнализирующего о состоянии расслабления или даже доверия к окружающим. Кошки могут зевать, когда чувствуют себя комфортно в присутствии своего хозяина или других кошек, что указывает на отсутствие угрозы и негативных эмоций.

Более того, зевание может служить своеобразным выражением эмоций у кошек. Например, наблюдается, что кошки могут зевать в ответ на стрессовые ситуации, такие как посещение ветеринара или перемены в окружающей среде. Это может быть связано с попыткой снять напряжение или урегулировать свои эмоции в новой или необычной ситуации.

Кроме того, зевание у кошек может иметь функцию в установлении и поддержании социальных отношений в кошачьем сообществе. Наблюдения показывают, что кошки могут зевать друг перед другом как знак доверия и дружелюбия. Это проявление социальной связи и уважения между особями в кошачьей иерархии.