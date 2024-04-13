Зачем кошка вылизывает человека: 1 кошатник из 10 знает ответ

Эксперты рассказали, зачем кошка вылизывает человека

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вероятно, вы замечали, как ваша кошка вдруг начинает вылизывать ваше лицо. Почему же наши пушистые друзья так поступают? Существует несколько причин для этого поведения.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Фелинологи выяснили, что когда питомец лижет вам лицо, он проявляет базовые инстинкты, заложенные в нем.

Вторая часть нашего материала расскажет о том, о каких именно инстинктах идет речь.

Проявление любви: кошка, вылизывая ваше лицо, пытается показать абсолютное расположение к вам. Это поведение типично для кошек в отношении своих собратьев по стае.

кошка, вылизывая ваше лицо, пытается показать абсолютное расположение к вам. Это поведение типично для кошек в отношении своих собратьев по стае. Личная территория: иногда кошка лижет человека, чтобы показать, что вы принадлежите только ей. Это своеобразная метка, особенно если в доме есть другие питомцы.

иногда кошка лижет человека, чтобы показать, что вы принадлежите только ей. Это своеобразная метка, особенно если в доме есть другие питомцы. Интересная игра: в раннем возрасте кошки обычно вылизывают друг друга, а затем могут кусать, чтобы начать играть. Если ваш пушистый друг внезапно сменил "поцелуй" на укус, вероятно, ему просто интересно.