Зачем кошка вылизывает человека: 1 кошатник из 10 знает ответ

Вероятно, вы замечали, как ваша кошка вдруг начинает вылизывать ваше лицо. Почему же наши пушистые друзья так поступают? Существует несколько причин для этого поведения.
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Фелинологи выяснили, что когда питомец лижет вам лицо, он проявляет базовые инстинкты, заложенные в нем.
Вторая часть нашего материала расскажет о том, о каких именно инстинктах идет речь.
Проявление любви: кошка, вылизывая ваше лицо, пытается показать абсолютное расположение к вам. Это поведение типично для кошек в отношении своих собратьев по стае.
Личная территория: иногда кошка лижет человека, чтобы показать, что вы принадлежите только ей. Это своеобразная метка, особенно если в доме есть другие питомцы.
Интересная игра: в раннем возрасте кошки обычно вылизывают друг друга, а затем могут кусать, чтобы начать играть. Если ваш пушистый друг внезапно сменил "поцелуй" на укус, вероятно, ему просто интересно.