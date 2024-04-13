Почему собака лает ночью в пустоту: что видят наши питомцы, чего не видим мы

Ученые ответили, почему собаки лаят в пустоту

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда собаки начинают лаять по ночам, что может причинить дискомфорт их владельцам. Причины этого поведения могут быть разными.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, собаки не всегда осознают разницу между днем и ночью, поэтому они могут лаять как в светлое время суток, так и в темное. Благодаря своему острому обонянию и хорошему зрению они могут ориентироваться даже во время ночи.

Кроме того, у собак может быть собственный режим, и они не обязательно следуют расписанию сна своего хозяина. Например, если питомец днем долго спал, у него может остаться лишняя энергия, которую он пытается расходовать, играя или привлекая внимание хозяина с помощью лая.

Ночной лай собак также может быть вызван скучным или тревожным состоянием животного. Они могут лаять, чтобы привлечь внимание или выразить беспокойство по какой-то причине, например, из-за необычных запахов, которые они почувствовали и которые могли оказаться неприятными или вызывающими тревогу.