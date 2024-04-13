Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм с Иваном Ургантом вызывает раздоры: общественник требует запрета проката
Три совета, как иметь приятный аромат без применения парфюмерии
Эксперты рассказали, почему кошка рычит во время еды
Три секретные добавки, с которыми борщ станет намного вкуснее
Очаровательный двулистник Грея
Ученые обнаружили молекулу, которой суждено было стать прародительницей всего живого на Земле
Как бургер помог Сэмюэлю Л. Джексону получить роль в "Криминальном чтиве"
Врач Панова: чай каркаде снижает высокое кровяное давление
Стюардессы раскрыли преимущества мест в хвосте самолета
Почему собака лает ночью в пустоту: что видят наши питомцы, чего не видим мы

Ученые ответили, почему собаки лаят в пустоту

0:59
Зоосфера » Собаки

Иногда собаки начинают лаять по ночам, что может причинить дискомфорт их владельцам. Причины этого поведения могут быть разными.

Ученые ответили, почему собаки лаят в пустоту
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, собаки не всегда осознают разницу между днем и ночью, поэтому они могут лаять как в светлое время суток, так и в темное. Благодаря своему острому обонянию и хорошему зрению они могут ориентироваться даже во время ночи.

Кроме того, у собак может быть собственный режим, и они не обязательно следуют расписанию сна своего хозяина. Например, если питомец днем долго спал, у него может остаться лишняя энергия, которую он пытается расходовать, играя или привлекая внимание хозяина с помощью лая.

Ночной лай собак также может быть вызван скучным или тревожным состоянием животного. Они могут лаять, чтобы привлечь внимание или выразить беспокойство по какой-то причине, например, из-за необычных запахов, которые они почувствовали и которые могли оказаться неприятными или вызывающими тревогу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Этот сорт малины завоевал признание и любовь у садоводов и огородников
Последние материалы
Как бургер помог Сэмюэлю Л. Джексону получить роль в "Криминальном чтиве"
Ученые ответили, почему собаки лаят в пустоту
Врач Панова: чай каркаде снижает высокое кровяное давление
Стюардессы раскрыли преимущества мест в хвосте самолета
Сенатор Шеррод Браун призвал Байдена блокировать китайские автомобили
5 самых сложный упражнения для пресса с эспандером
Ineos Grenadier Quartermaster: новый взгляд на пикапы
Кинолог Голубев ответил, можно ли самостоятельно стричь собаку
Илья Соболев и Анна Седокова в центре скандала
Кинокомпания "Paramount Pictures" создаст фильм о Черепашках-ниндзя для взрослых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников