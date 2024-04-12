Какими продуктами нельзя баловать свою кошку: не давайте их, если не хотите ее смерти

Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать кошке

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто владельцы кошек, стремясь порадовать своих питомцев, угощают их продуктами, которые совершенно не подходят для животных.

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Чтобы избежать такой неприятной ошибки, помните, что не вся еда, которая хороша для человека, подходит для кошек.

В список запрещенных продуктов для кошек входят следующие:

Еда со своего стола: мясо, птица и рыба, приготовленные, могут вызвать расстройство желудка у кошки, а также проблемы с печенью и почками.

мясо, птица и рыба, приготовленные, могут вызвать расстройство желудка у кошки, а также проблемы с печенью и почками. Колбасные изделия и полуфабрикаты: такая еда слишком тяжела для пищеварения животных.

такая еда слишком тяжела для пищеварения животных. Молочные продукты: хотя стереотип о кошке, пьющей молоко, является очень популярным, уже давно доказана вредность "молочки" для кошек. Молоко необходимо только котенку, и то только материнское, в то время как коровье молоко может вызвать колики и диарею.

Если вы хотите побаловать вашего пушистого друга, приобретите для него специальные кошачьи лакомства.