Скрытая сторона кошачьих эмоций: почему ваша кошка может заплакать

Могут ли кошки плакать? фелинологи раскрыли всю правду

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многим известно, что собаки могут плакать, но можно ли применить это утверждение к кошкам? Есть точка зрения, согласно которой кошки считаются мастерами невозмутимости, и вызвать у них слезы почти невозможно.

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 France

Насколько это утверждение верно?

Не каждый владелец кошки знает, что у кошек есть слезные протоки, которые обычно служат для увлажнения и защиты глаз. Из этого можно сделать вывод, что в техническом смысле кошка способна плакать.

Чаще всего изобильное слезотечение у пушистых домашних питомцев вызывают микроскопические инородные тела, попавшие в глаза, а также сильный запах лука.

Кроме того, кошки могут плакать из-за голода или чтобы привлечь внимание к себе. Опытные специалисты по кошкам рекомендуют обратиться к ветеринарному врачу, если обнаружены слезы у питомца, чтобы исключить возможность инфекции глаз.