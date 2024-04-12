Скрытая сторона кошачьих эмоций: почему ваша кошка может заплакать

Многим известно, что собаки могут плакать, но можно ли применить это утверждение к кошкам? Есть точка зрения, согласно которой кошки считаются мастерами невозмутимости, и вызвать у них слезы почти невозможно.
Насколько это утверждение верно?
Не каждый владелец кошки знает, что у кошек есть слезные протоки, которые обычно служат для увлажнения и защиты глаз. Из этого можно сделать вывод, что в техническом смысле кошка способна плакать.
Чаще всего изобильное слезотечение у пушистых домашних питомцев вызывают микроскопические инородные тела, попавшие в глаза, а также сильный запах лука.
Кроме того, кошки могут плакать из-за голода или чтобы привлечь внимание к себе. Опытные специалисты по кошкам рекомендуют обратиться к ветеринарному врачу, если обнаружены слезы у питомца, чтобы исключить возможность инфекции глаз.
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