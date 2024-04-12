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Почему сфинксы не для всех: три причины, по которым вам стоит подумать дважды перед тем, как завести эту породу

Потеют и вредничают: три главных минуса сфинксов, о которых важно знать

1:14
Зоосфера

Сфинксы привлекают внимание своим уникальным внешним видом, который отличается от обычных кошек.

Потеют и вредничают: три главных минуса сфинксов, о которых важно знать
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако из-за некоторых особенностей этой породы им требуется особое внимание и забота.

У них есть определенные недостатки, которые следует учитывать. Например, они склонны к сильному потоотделению, что может привести к появлению влажных пятен там, где они находились. Избавиться от этих следов бывает непросто, и частые ванны или обтирание специальными салфетками часто требуются.

Кроме того, у сфинксов чувствительная кожа, которая нуждается в особом уходе, чтобы избежать сухости и раздражений.

Из-за отсутствия шерсти сфинксы более подвержены простудам и другим заболеваниям, особенно в условиях сквозняков. Поэтому им может потребоваться специальная одежда, особенно в холодное время года.

Также стоит отметить, что у сфинксов почти нет ресниц, что может увеличить риск некоторых заболеваний глаз.

Помимо физических особенностей, характер у сфинксов также может быть сложным. Они могут быть упрямыми, вредными и очень любопытными, что заставляет их активно исследовать окружающее пространство, даже до труднодоступных мест.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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