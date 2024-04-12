Почему сфинксы не для всех: три причины, по которым вам стоит подумать дважды перед тем, как завести эту породу

Сфинксы привлекают внимание своим уникальным внешним видом, который отличается от обычных кошек.
Однако из-за некоторых особенностей этой породы им требуется особое внимание и забота.
У них есть определенные недостатки, которые следует учитывать. Например, они склонны к сильному потоотделению, что может привести к появлению влажных пятен там, где они находились. Избавиться от этих следов бывает непросто, и частые ванны или обтирание специальными салфетками часто требуются.
Кроме того, у сфинксов чувствительная кожа, которая нуждается в особом уходе, чтобы избежать сухости и раздражений.
Из-за отсутствия шерсти сфинксы более подвержены простудам и другим заболеваниям, особенно в условиях сквозняков. Поэтому им может потребоваться специальная одежда, особенно в холодное время года.
Также стоит отметить, что у сфинксов почти нет ресниц, что может увеличить риск некоторых заболеваний глаз.
Помимо физических особенностей, характер у сфинксов также может быть сложным. Они могут быть упрямыми, вредными и очень любопытными, что заставляет их активно исследовать окружающее пространство, даже до труднодоступных мест.
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