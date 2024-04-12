Ни шагу за порог: почему собака отказывается идти гулять – три возможные причины

Почему ваша собака боится выходить на улицу: причины могут вас удивить

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда просто достаточно показать собаке поводок, чтобы она с восторгом согласилась на прогулку. Однако, если ранее активный пес вдруг отказывается гулять, это может вызвать беспокойство.

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Такое поведение может иметь различные причины.

Страх и тревога

Внезапный отказ от выхода на прогулку может быть связан с тем, что собака испытала сильный стресс на улице раньше. Это могли быть громкие звуки или другие шумы, которые её испугали. Чтобы решить эту проблему, можно выбрать тихое место для прогулок.

Проблемы со здоровьем

Собака может не хотеть гулять из-за плохого самочувствия или проблем со здоровьем. Например, у неё могут быть боли в спине или суставах, которые мешают движению. Если у собаки есть другие симптомы, следует обратиться к ветеринару.

Такие признаки могут включать вялость и потерю аппетита.

Погода

Несмотря на любовь к прогулкам, иногда собаке может не нравиться погода. В таких случаях она может не хотеть выходить на улицу. Чтобы помочь своему питомцу, можно взять специальную защитную одежду для прогулок в плохую погоду.