Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам посоветовали не летать в Мексику турецкими авиакомпаниями
Жить дольше: секреты долголетия в прикосновениях
Какие растения любят молоко?
Депутат Чаплин посоветовал оспорить кадастровую оценку участка
Увидев этот фильм, Смоктуновский встал на колени перед режиссёром
Лучшие упражнения с гантелями для основных мышц кора
Как избежать ошибок при смене шин сезонов
Психотерапевт Чистякова: первые симптомы депрессии — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события
Audi Skorpion: невыпущенный суперкар, созданный по образу Le Mans-победителя
Ни шагу за порог: почему собака отказывается идти гулять – три возможные причины

Почему ваша собака боится выходить на улицу: причины могут вас удивить

1:10
Зоосфера » Собаки

Иногда просто достаточно показать собаке поводок, чтобы она с восторгом согласилась на прогулку. Однако, если ранее активный пес вдруг отказывается гулять, это может вызвать беспокойство.

Почему ваша собака боится выходить на улицу: причины могут вас удивить
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Такое поведение может иметь различные причины.

Страх и тревога

Внезапный отказ от выхода на прогулку может быть связан с тем, что собака испытала сильный стресс на улице раньше. Это могли быть громкие звуки или другие шумы, которые её испугали. Чтобы решить эту проблему, можно выбрать тихое место для прогулок.

Проблемы со здоровьем

Собака может не хотеть гулять из-за плохого самочувствия или проблем со здоровьем. Например, у неё могут быть боли в спине или суставах, которые мешают движению. Если у собаки есть другие симптомы, следует обратиться к ветеринару.

Такие признаки могут включать вялость и потерю аппетита.

Погода

Несмотря на любовь к прогулкам, иногда собаке может не нравиться погода. В таких случаях она может не хотеть выходить на улицу. Чтобы помочь своему питомцу, можно взять специальную защитную одежду для прогулок в плохую погоду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Жить дольше: секреты долголетия в прикосновениях
Какие растения любят молоко?
Почему ваша собака боится выходить на улицу: причины могут вас удивить
Депутат Чаплин посоветовал оспорить кадастровую оценку участка
Лучшие упражнения с гантелями для основных мышц кора
Увидев этот фильм, Смоктуновский встал на колени перед режиссёром
Как избежать ошибок при смене шин сезонов
Психотерапевт Чистякова: первые симптомы депрессии — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события
Audi Skorpion: невыпущенный суперкар, созданный по образу Le Mans-победителя
Подсказки, которые помогут уменьшить частоту мытья волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников