Скрытая правда о кошачьей агрессии: почему ваш пушистый друг ненавидит, когда вы смотрите ему в глаза

Почему кошкам не нравится, когда им смотрят в глаза

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Замечали ли вы, как ваша кошка начинает проявлять резкую антипатию к вам, когда вы смотрите ей в глаза? Сначала такое поведение вашего пушистого друга может показаться странным, но у него есть логическое объяснение.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ученые-фелинологи выделяют как минимум две причины, почему наши пушистые компаньоны могут не любить играть в гляделки. Остальные детали по этой теме будут раскрыты во второй части нашего материала.

Физиологическая особенность заключается в том, что кошки, в отличие от людей, не обладают периферическим зрением. Если им нужно увидеть что-то, они сосредотачивают взгляд на интересующем предмете. Из-за этого им может быть неясно, зачем вы смотрите им в глаза.

Борьба за власть может быть еще одной причиной. Прямой взгляд в глаза может показаться вашему пушистому другу выражением желания бороться с ним за территорию. Часто уличные кошки именно так разрешают конфликты — кто первый отводит взгляд, тот считается проигравшим.