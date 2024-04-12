Скрытая правда о кошачьей агрессии: почему ваш пушистый друг ненавидит, когда вы смотрите ему в глаза

Замечали ли вы, как ваша кошка начинает проявлять резкую антипатию к вам, когда вы смотрите ей в глаза? Сначала такое поведение вашего пушистого друга может показаться странным, но у него есть логическое объяснение.
Ученые-фелинологи выделяют как минимум две причины, почему наши пушистые компаньоны могут не любить играть в гляделки. Остальные детали по этой теме будут раскрыты во второй части нашего материала.
Физиологическая особенность заключается в том, что кошки, в отличие от людей, не обладают периферическим зрением. Если им нужно увидеть что-то, они сосредотачивают взгляд на интересующем предмете. Из-за этого им может быть неясно, зачем вы смотрите им в глаза.
Борьба за власть может быть еще одной причиной. Прямой взгляд в глаза может показаться вашему пушистому другу выражением желания бороться с ним за территорию. Часто уличные кошки именно так разрешают конфликты — кто первый отводит взгляд, тот считается проигравшим.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.