Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забастовка в Швеции: Тесла под давлением рабочих, но Маск заявляет о завершении бури
Знакомим с разновидностями гладиолусов
Как страховка на российские круизы может обезопасить ваш отпуск
Космический аппарат NASA сфотографировал южнокорейского "коллегу" близ Луны
Экономист Беляев: стоит подождать с ипотекой, если нет возможности воспользоваться льготной
StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь
Технолог Румянцева посоветовала классические суши с тунцом и лососем для тех, кто хочет похудеть
Каким образом стюардессы предотвращают конфликтные ситуации
Укрепление ногтей: четыре натуральных рецепта для здоровья и красоты
Владельцы животных, будьте осторожны: эти кости могут быть опасны для ваших питомцев

Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: многие хозяева не знают этого

1:11
Зоосфера » Собаки

Часто владельцы своих домашних животных угощают их разнообразными костями, которые являются настоящим лакомством для этих животных. Однако не все кости подходят для питомцев. Важно исключить определенные виды костей из рациона животного.

Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: многие хозяева не знают этого
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, собакам категорически не рекомендуется давать рыбные кости из-за их острой структуры, которая может представлять угрозу для внутренних органов и пищевода питомца. В случае проглатывания или подавления такими костями собаки, следует немедленно обратиться к ветеринару.

Также нужно быть осторожным с куриными костями, поскольку они могут быть острыми и привести к повреждениям желудочно-кишечного тракта животного, а также вызвать застревание осколков в зубах.

Для безопасности животных рекомендуется давать им только кости из определенных частей куриного мяса, таких как спинка или шея. Также стоит избегать частого кормления вареными костями, так как в процессе приготовления они теряют большую часть полезных веществ.

Вместо этого, безопасно угощать питомцев специальными снеками, которые можно приобрести в зоомагазинах, а также иногда давать собакам свиные уши или говяжьи кости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права
Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права
Последние материалы
StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь
Технолог Румянцева посоветовала классические суши с тунцом и лососем для тех, кто хочет похудеть
Каким образом стюардессы предотвращают конфликтные ситуации
Тренер рассказала об эффективности бодифлекса
Укрепление ногтей: четыре натуральных рецепта для здоровья и красоты
Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: многие хозяева не знают этого
Uber вводит новые меры безопасности для пассажиров по всему миру
Ученые обнаружили новую угрозу, связанную с нахождением на солнце
PNAS: разработан метод предсказывания эмоций с помощью МРТ и машинного обучения
Врач Павличенко: после 30 лет лучше отказаться от алкоголя и чипсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников