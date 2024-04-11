Владельцы животных, будьте осторожны: эти кости могут быть опасны для ваших питомцев

Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: многие хозяева не знают этого

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто владельцы своих домашних животных угощают их разнообразными костями, которые являются настоящим лакомством для этих животных. Однако не все кости подходят для питомцев. Важно исключить определенные виды костей из рациона животного.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, собакам категорически не рекомендуется давать рыбные кости из-за их острой структуры, которая может представлять угрозу для внутренних органов и пищевода питомца. В случае проглатывания или подавления такими костями собаки, следует немедленно обратиться к ветеринару.

Также нужно быть осторожным с куриными костями, поскольку они могут быть острыми и привести к повреждениям желудочно-кишечного тракта животного, а также вызвать застревание осколков в зубах.

Для безопасности животных рекомендуется давать им только кости из определенных частей куриного мяса, таких как спинка или шея. Также стоит избегать частого кормления вареными костями, так как в процессе приготовления они теряют большую часть полезных веществ.

Вместо этого, безопасно угощать питомцев специальными снеками, которые можно приобрести в зоомагазинах, а также иногда давать собакам свиные уши или говяжьи кости.