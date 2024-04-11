Ваша собака больна или просто устала? как распознать изменения в ее сне

Почему собака много спит: норма или повод для тревоги

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Здоровый и полноценный отдых важен не только для людей, но и для животных. Особенно часто это проявляется у собак, которые могут провести во сне значительное количество времени. Иногда такая длительная активность в режиме сна вызывает беспокойство у их хозяев, которые стремятся различить нормальное поведение питомца от возможных признаков заболевания.

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Количество времени, которое собака проводит во сне, обычно составляет от 12 до 14 часов в сутки. Этот период может быть разбит на несколько отрезков сна, но все же остаётся довольно продолжительным. Факторами, влияющими на продолжительность сна, являются размер животного и его активность. Так, крупные породы часто спят дольше, чем мелкие, а активные собаки, которые много двигаются, обычно нуждаются в более длительном отдыхе.

Стоит обращать внимание на изменения в режиме сна своего питомца. Необычно частая сонливость может свидетельствовать о стрессе или заболевании. Изменения в обычном поведении, такие как пробуждение в состоянии испуга или засыпание во время игр, также могут указывать на проблемы. Если собака помимо этого отказывается от еды и воды, следует обратиться к ветеринару для более детального обследования.