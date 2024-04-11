Люди часто неверно понимают кошек: изучите их сигналы

Ученые заявили, что люди не понимают кошек

3:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Это одни из наиболее любимых домашних питомцев, которые уже более десяти тысяч лет живут в близком союзе с человеком. Несмотря на долгую совместную историю, общение между людьми и кошками всё ещё остается загадкой.

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Недавние исследования французских ученых показали, что в почти трети случаев человек неправильно истолковывает признаки неудовольствия у кошек. Вопрос о том, как люди понимают поведение кошек, уже многократно поднимался в научных кругах. Однако ранее работы по этой теме не учитывали комплексный анализ коммуникативных сигналов кошек, включая как звуковые, так и визуальные.

Этологи из Университета Париж — Нантер взяли на себя задачу расширить наши знания о взаимодействии между человеком и кошками. В исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science, они исследовали, как люди интерпретируют голосовые и визуальные коммуникативные сигналы кошек.

В эксперименте, в котором приняли участие 630 добровольцев, подобранных через социальные сети, люди просматривали специально подобранную коллекцию из 24 видеороликов с кошками в различных эмоциональных или поведенческих состояниях. Были выбраны четыре категории выражения: удовлетворение/довольство, неудовлетворение/недовольство, приставание (в поисках еды или внимания) и хищное поведение. Каждая категория включала по шесть записей, причем треть роликов содержала как видео, так и звук, еще треть — только изображение, а оставшиеся — только звук.

Участникам предлагалось интерпретировать поведение животных и распределить записи по четырем категориям с помощью онлайн-опросника. Дополнительно они могли выбрать ответы "игровое поведение" или "не знаю". Также люди оценивали интенсивность и эмоциональный оттенок кошачьего поведения по шкале от одного до пяти. Исследование показало, что самые точные результаты (почти 92%) были достигнуты при распознавании эмоций кошек на видео с звуком. При прослушивании только звуков ответы были верны в 72,2% случаев, а при просмотре изображений без звука — в 87,3%.

Также стало ясно, что люди наиболее точно определяли состояние довольства у кошек (более 90%). Чуть хуже угадывали приставание и хищное поведение, а наибольшее количество ошибок происходило при оценке неудовольствия. В этой категории верными были 71,6% ответов, что означает, что почти в трети случаев участники не могли распознать недовольство у животных.

Кошки выражают свои эмоции различными способами, включая виляние хвостом, терение о ноги, изгибание вокруг ног, приседание, прижимание ушей или расширение глаз. Звуковые сигналы также многообразны, от мяуканья и мурлыканья до шипения, рычания и пронзительных воплей. Шарлотта де Музон, ведущий автор исследования и эксперт по кошачьему поведению, не удивлена тем, что участники эксперимента хуже распознавали признаки неудовольствия у кошек. По ее мнению, людям хочется видеть только положительные эмоции у своих домашних питомцев, что может создавать своеобразный "эффект розовых очков".

Однако даже мурчание, часто считаемое самым очевидным признаком комфорта у кошек, не всегда свидетельствует о хорошем самочувствии. Иногда кошки мурлыкают даже в стрессовых или болезненных ситуациях, что, по мнению зоопсихологов, помогает им самоуспокоиться.

Исследователи рекомендуют владельцам кошек более всесторонне оценивать поведение своих питомцев, учитывая как визуальные, так и звуковые сигналы. Это поможет улучшить взаимоотношения с питомцем и более глубоко понять его потребности.