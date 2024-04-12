На сколько стерилизация сокращает жизнь ротвейлеров: рассказывают ветеринары

Ветеринары рассказали, как на собак влияет стерилизация

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Недавние исследования продолжительности жизни у собак указывают на то, что после хирургической стерилизации или кастрации они могут жить дольше. Однако, австралийские ученые пришли к другому выводу относительно ротвейлеров, одной из популярных пород. В их работе использовался анализ электронных медицинских записей ветеринарных клиник Австралии за период с 1994 по 2021 год.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Из 7185 записей о ротвейлерах ученые отобрали 4100 стерилизованных и 3085 сохранивших репродуктивную функцию. Исследователи анализировали данные, учитывая даты рождения и смерти, пол и возраст животных на момент стерилизации.

Результаты показали, что продолжительность жизни у стерилизованных ротвейлеров была короче, чем у тех, у кого сохранена репродуктивная функция. Самцы, стерилизованные до полутора лет, жили в среднем на полтора года меньше, а самки — на год. Тенденция сохранялась и при учете ротвейлеров, стерилизованных позже — до 4,5 лет. Средняя продолжительность жизни нестерилизованных ротвейлеров составила чуть более девяти лет как у самцов, так и у самок. По меньшей мере, половина нестерилизованных ротвейлеров прожила дольше, чем 75 процентов стерилизованных.

Исследователи признают, что результаты не совпадают с выводами предыдущих исследований. Тем не менее, они не советуют владельцам собак отказываться от стерилизации из-за повышенного риска развития серьезных заболеваний, таких как пиометра и опухоли молочных желез.

Одна из авторов и специалист по медицинским и ветеринарным наукам из Университета Джеймса Кука Кэролайн Джун отмечает, что сокращение продолжительности жизни скорее всего связано с проблемами веса, а не со стерилизацией. Она советует владельцам собак кастрировать их, но внимательно следить за их весом.