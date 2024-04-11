Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основное место прорыва дамбы в Орске засыпали камнями
Автоэксперты назвали средний возраст автомобилей в РФ
При ношении некачественных контактных линз можно получить аллергическую реакцию или язву роговицы
The Conversation: определенные виды пищи не могут ускорить метаболизм
Представитель Овечкина назвал его новый рекорд "достижением, которое будет вписано в историю"
Иран готовится атаковать ракетами Израиль
Алексей Панин рассказал, что кандидатура его дочери в "Слово пацана" была отклонена
Невролог Курбанова: наличие ночных судорог может говорить о поражении мозга
Эксперты: дальнейший рост цен на золото уязвим
Друзья на века: несколько необычных фактов о дружбе между собаками и котами

Эксперты назвали необычные факты о дружбе кошек и собак

1:57
Зоосфера

Дружба между собаками и котами, как правило, вызывает интерес и удивление у людей. В сознании общества они часто рассматриваются как вечные враги, но на деле эта связь может быть гораздо более сложной и удивительной, чем предполагается.

Эксперты назвали необычные факты о дружбе кошек и собак
Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Эксперты из мира животных выявили несколько необычных фактов о дружбе между этими двумя видами, которые могут удивить и поразить.

  • Уникальные способы общения: собаки и кошки имеют разные способы общения, но они могут учиться друг у друга. Например, кошки обычно используют мягкие звуки для общения с собаками, тогда как собаки склонны к более энергичным жестам и звукам. Это приводит к тому, что они развивают уникальные формы коммуникации, которые могут быть сложны для восприятия человеком, но чрезвычайно значимы для них самих.
  • Взаимное укрепление здоровья: исследования показывают, что дружба между собаками и котами может иметь положительный эффект на их здоровье. Взаимное общение и игры способствуют уменьшению стресса и тревожности у обеих сторон. Это может даже помочь в улучшении иммунной системы и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Защита и поддержка: наблюдения показывают, что в некоторых случаях собаки и кошки могут защищать друг друга. Это может происходить как в домашних условиях, так и на улице. Собаки, известные своим чувством верности и защиты, могут вступать в борьбу за своего кошачьего друга в случае угрозы. Эта необычная форма союза подчеркивает глубину и сложность их отношений.
  • Эмоциональная связь: исследования показывают, что собаки и кошки способны развивать эмоциональные связи друг с другом. Они могут выражать заботу, привязанность и даже горе при потере друга. Эта способность к эмпатии и сочувствию подчеркивает, что их отношения не ограничиваются просто сосуществованием, но и имеют глубокий эмоциональный компонент.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки Дмитрий Плотников Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Последние материалы
NYT объявила плохой идеей конфискацию российских активов
Какие факторы способствуют образованию целлюлита и реально ли с ним бороться
США не могут списать актив "Украина" из-за зашкаливающей русофобии
Эксперты назвали необычные факты о дружбе кошек и собак
"ВСК": женщины на самокатах травмируются гораздо чаще мужчин
Виктория Боня похвасталась щедрым поклонником
VK Добро: треть опрошенных россиян лично сталкивались с домашним насилием
Разбираемся в вопросе: нужно ли поливать огород после дождя
Мужчину весом более 300 кг спасатели вытащили из окна в Москве, чтобы госпитализировать
Военный эксперт Коновалов: удары ВС РФ по энергосистеме Украины напрямую влияют на ситуацию на фронте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников