Друзья на века: несколько необычных фактов о дружбе между собаками и котами

Your browser does not support the audio element.

Дружба между собаками и котами, как правило, вызывает интерес и удивление у людей. В сознании общества они часто рассматриваются как вечные враги, но на деле эта связь может быть гораздо более сложной и удивительной, чем предполагается.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.