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Бесконечная любовь: породы кошек, которые жить не могут без хозяина

3 породы кошек, которые с трудом переносят разлуку с хозяином

1:39
Зоосфера » Кошки

Распространенное заблуждение о кошках как независимых созданиях, которым безразлично присутствие человека, разрушается при знакомстве с определенными породами, для которых разлука с хозяином — настоящая трагедия.

3 породы кошек, которые с трудом переносят разлуку с хозяином
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые кошки не просто нуждаются в компании человека, они становятся по-настоящему зависимыми от него и переживают одиночество с трудом.

Одной из таких пород является балинезийская кошка. Это дружелюбное и игривое животное не выносит одиночества, остро переживая разлуку с хозяином. Балинезийские кошки очень чувствительны к отсутствию внимания и ласки, и нуждаются в постоянном общении со своими хозяевами.

Другой породой, предъявляющей высокие требования к присутствию человека, является абиссинская кошка. Эти умные и преданные питомцы не переносят одиночества и нуждаются в постоянном внимании. Для абиссинских кошек важны не только уход и кормление, но и постоянное общение с любимыми людьми.

Ориентальная кошка — еще одна порода, которая страдает от разлуки с хозяином. Эти грациозные и экзотические кошки требуют не только физического ухода, но и эмоциональной близости к своим владельцам. Они живут и дышат в присутствии человека, и отсутствие внимания может повлечь за собой серьезные проблемы здоровья у этих кошек.

Таким образом, принимая в семью представителя одной из этих пород, следует быть готовым к тому, что ваш питомец будет нуждаться в постоянном общении и внимании. Для этих кошек одиночество становится настоящим испытанием, и важно учитывать их особенности при выборе породы для содержания в доме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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