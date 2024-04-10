Топ-6 кошек-гигантов: с лёгкостью отберут у вас власть в квартире

Самые большие породы домашних кошек

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любителям кошек будет интересно узнать о самых больших домашних кошках, вес которых достигает 15 кг.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

На первом месте по размеру и весу находятся кошки породы Шаузи (Чаузи), которые были выведены в результате скрещивания домашних и диких кошек камышового вида и абиссинской кошки. Вес выведенной породы кошек может достигать 18 кг.

На втором месте находится порода Мейн-кун, имеющая пушистое меховое покрытие и характерные кисточки на ушах. Эти гиганты в некоторых случаях достигают длины 1 м 23 см, внешне напоминая северных диких кошек — рысей. Самцы данной породы могут весить от 12 до 15 кг, самки немного меньше.

На третьем месте находится пятнистая кошка Саванна или домашний Сервал, также являющаяся результатом скрещивания дикой кошки с домашней. Это одна из самых дорогих пород кошек, за котенка которой готовы заплатить до 25000 долларов. Взрослые кошки породы Саванна могут достигать веса около 15 кг и роста 60 см.

На четвертом месте стоит порода Ашера, полученная путем скрещивания азиатской леопардовой кошки с африканским сервалом. Внешне эти кошки напоминают сервалов, достигая веса 15 кг и длины до 1 метра. Питомцы породы Ашера продаются за 22000 долларов США и требуют много внимания и активности.

На пятом месте находится Сибирская кошка, отличающаяся гипоаллергенной шерстью, что делает их безопасными для аллергиков. Эти крупные кошки обладают ласковым характером и дружелюбны по отношению к людям.

Завершает список порода Рэгдолл с голубыми глазами, которая известна своим спокойным характером. Вес взрослых кошек породы Рэгдолл составляет от 10 до 12 кг, а их длина тела около метра.