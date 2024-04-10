Вы не догадаетесь, кто на первом месте: породы собак с самым сильным укусом в мире

Собаки с самым сильным укусом в мире

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существуют породы собак, укус которых настолько силен, что мог бы перекусить руку. Однако при правильном воспитании и заботе данные питомцы могут быть безобидными и преданно служить своим хозяевам.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Начнем с американского стаффордширского терьера. Несмотря на свои небольшие размеры, эта порода обладает поразительной силой и выносливостью. В наши дни она широко используется для спортивных мероприятий, тренировок и, конечно же, в качестве верного компаньона. Сила укуса у американского стаффордширского терьера составляет 55 атмосфер, что делает его по-настоящему мощным.

Хотя многие могли бы предположить, что питбули займут первое место в этом списке, на самом деле они находятся на восьмой строчке. У американского питбуля сила укуса составляет 55,5 атмосфер, что несколько превосходит показатель АСТ. При правильном воспитании питбуль может стать отличным членом семьи и верным другом.

Далее в рейтинге идут немецкие овчарки, чьи челюсти обладают силой около 56 атмосфер. Эта порода была специально выведена для службы в полиции, поэтому их укус является очень сильным и эффективным в служебных целях.

Доберманы занимают шестое место в нашем списке. Их сжатие челюстей настолько сильно, что они способны ломать кости.

Американские бульдоги со своей большой головой и мощной шеей занимают пятое место в рейтинге. Величественные по виду, они способны произвести укус с силой до 72 атмосфер. Несмотря на свою мощь, американские бульдоги часто являются дружелюбными и ласковыми с семьей и детьми.

Ротвейлеры, известные как собаки мясников, занимают четвертую строчку списка. Эти породы обладают сильным охранным инстинктом и способностью легко перекусить даже кости. Выведенные еще в Древнем Риме, ротвейлеры были использованы для различных задач, включая бой и охрану.

Алабаи заслужено занимают третью позицию. Специально разведенные для охраны и пастуших работ, алабаи обладают силой и мощью. Они отличаются разумным поведением и способностью быстро реагировать на угрозы.

Вторая позиция в рейтинге отведена английскому мастифу. Собака спокойна и благородна. Английский мастиф способен за себя постоять. Сложно оценивать силу укуса, но во многих источниках говорят о 131 атмосфере.

Вот и подошли к главному. 1 место есть в нашем рейтинге. 176 атмосфер — сила укуса той собаки, о существовании которой даже не все знают. Речь идёт о турецком кангале, который является гордостью Турции.

У ЭТИХ СОБАК ЧУДОВИЩНАЯ СИЛА УКУСА