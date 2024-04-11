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На какой период времени кошку можно оставлять одну дома: ни минутой больше

Эксперты ответили, на какое время можно оставлять кошку дома одну

1:16
Зоосфера » Кошки

Жизнь с домашними питомцами несомненно имеет свои преимущества, ведь проводить время в их компании — это настоящее удовольствие.

Эксперты ответили, на какое время можно оставлять кошку дома одну
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, время от времени нам приходится оставлять их наедине.

Кто-то вынужден работать целыми днями, кто-то уезжает на дачу или отправляется в командировку на несколько дней.

Когда речь идет о собаке, ответ прост: животное не сможет оставаться одно на протяжении длительного времени. А вот с кошками ситуация более сложная, ведь все необходимое для них может быть в квартире.

На сколько долго можно оставить животное дома в одиночестве? Эксперты согласны в том, что наиболее безопасный и комфортный период времени составляет 24 часа. За это время питомец, как правило, даже не почувствует себя одиноко. Если вы предварительно очистите лоток, обеспечите свежую воду и еду, а также создадите удобное место для отдыха, то ваше отсутствие останется незамеченным.

В большинстве случаев кошки предпочтут спать в этот период времени.

Максимальный срок, который кошка может провести в одиночестве, составляет 72 часа. Превышение этого времени может быть опасным для психического здоровья питомца, поэтому даже создание комфортных условий не решит проблему.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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