Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 лучших пляжей Черного моря
Егора Крида заметили в компании новой возлюбленной
Пять причесок, которые стоит опробовать в 2024 году
Советы по безопасному вождению: как избежать штрафов и сохранить водительское удостоверение
Квантовые эффекты в химических реакциях подобны происходящим в чёрных дырах
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника
Избегайте стеклянных столов в квартирах
Лимон с курагой: витаминный десерт, который помогает повысить гемоглобин и укрепить иммунитет
Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке

1:16
Зоосфера » Собаки

Часто владельцы радуют своих питомцев разнообразными костями, которые считаются настоящим лакомством для животных. Однако есть определенные виды костей, которые следует исключить из рациона домашних животных.

Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Собакам категорически не рекомендуется давать рыбные кости из-за их острой формы, которая может представлять опасность для внутренних органов и пищевода питомца. Если случилось проглатывание или задержка таких костей в горле, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Куриные кости также требуют особой осторожности. Во-первых, у некоторых собак может быть аллергия на курицу. Во-вторых, эти кости также острые и могут причинить повреждения желудочно-кишечному тракту. Осколки костей также могут застрять в зубах питомца.

Собакам безопасно давать кости только из определенных частей курицы, таких как спинка или шея. Также следует избегать частого кормления вареными костями, поскольку в процессе приготовления они теряют большую часть полезных веществ.

Вместо этого, можно радовать питомцев специальными снеками, представленными в широком ассортименте в зоомагазинах. Иногда собакам можно предложить свиное ухо или говяжьи кости без риска для их здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Советы по безопасному вождению: как избежать штрафов и сохранить водительское удостоверение
Квантовые эффекты в химических реакциях подобны происходящим в чёрных дырах
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Смешной случай, как Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова по телефону, приняв его за шутника
Избегайте стеклянных столов в квартирах
Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке
Лимон с курагой: витаминный десерт, который помогает повысить гемоглобин и укрепить иммунитет
Владимир Зеленский потребовал от США новейшее оружие
TG: попытка Кэмерона повлиять на выделение помощи Украине провалилась
Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников