Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, какие кости нельзя давать собаке

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто владельцы радуют своих питомцев разнообразными костями, которые считаются настоящим лакомством для животных. Однако есть определенные виды костей, которые следует исключить из рациона домашних животных.

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Собакам категорически не рекомендуется давать рыбные кости из-за их острой формы, которая может представлять опасность для внутренних органов и пищевода питомца. Если случилось проглатывание или задержка таких костей в горле, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Куриные кости также требуют особой осторожности. Во-первых, у некоторых собак может быть аллергия на курицу. Во-вторых, эти кости также острые и могут причинить повреждения желудочно-кишечному тракту. Осколки костей также могут застрять в зубах питомца.

Собакам безопасно давать кости только из определенных частей курицы, таких как спинка или шея. Также следует избегать частого кормления вареными костями, поскольку в процессе приготовления они теряют большую часть полезных веществ.

Вместо этого, можно радовать питомцев специальными снеками, представленными в широком ассортименте в зоомагазинах. Иногда собакам можно предложить свиное ухо или говяжьи кости без риска для их здоровья.