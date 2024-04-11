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Как изменение погоды влияет на собак: вы будете удивлены

Кинологи ответили, как погода влияет на собак

2:17
Зоосфера » Собаки

Погода имеет значительное влияние на здоровье и благополучие наших собак. Как и у людей, изменения в погодных условиях могут повлиять на физическое и эмоциональное состояние питомца. Кинологи, специалисты по поведению собак, выявили несколько ключевых аспектов, которые важно учитывать, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего четвероногого друга в любую погоду.

Кинологи ответили, как погода влияет на собак
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Тепловой удар и перегрев

Летом высокие температуры могут привести к тепловому удару у собаки. Симптомы включают вялость, чрезмерное слюноотделение, повышенную температуру тела и рвоту. Чтобы защитить вашего питомца, предоставьте ему доступ к прохладной воде и тенистым местам, ограничьте активность в периоды наивысших температур, и избегайте оставлять его в закрытых автомобилях.

Холод и обморожение

В зимний период собаки подвержены риску обморожения, особенно на ушах, лапах и носу. Для предотвращения этого риска используйте специальные собачьи одеяла или одежду, ограничьте время прогулок в холодную погоду и никогда не оставляйте питомца на улице без присмотра на длительное время.

Дождь и влажность

Влажная погода может вызвать дискомфорт у собак, особенно у пород с чувствительной кожей. Регулярно вытирайте собаку после прогулок под дождем, особенно лапы и живот, чтобы предотвратить развитие дерматита или других кожных проблем. Также обеспечьте вашему питомцу сухое и теплое место для отдыха после прогулок.

Гроза и стресс

Грозы могут вызвать у собак стресс и тревогу из-за громких звуков и изменений в атмосферном давлении. Создайте безопасное место в доме, где ваш питомец может укрыться от шума и ярких вспышек молнии. Дополнительно можно использовать специальные антистрессовые игрушки или одежду, создающую ощущение обнимания, чтобы уменьшить тревожность собаки.

Забота и внимание

Независимо от погоды, важно обеспечить своему питомцу достаточное внимание и заботу. Регулярные прогулки, игры и тренировки помогут поддерживать здоровье и хорошее настроение вашего питомца. Также следите за его реакцией на изменения в погоде и своевременно реагируйте на любые признаки дискомфорта или стресса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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