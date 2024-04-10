Для чего кошка трогает человека лапой: три возможные причины

Эксперты ответили, для чего кошка трогает вас лапой

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда мурлыки начинают прикасаться к своему хозяину лапой. Это действие часто сопровождается пристальным взглядом в глаза. Зачем питомцы так поступают? Многие считают, что это проявление желания "пообщаться". Но на самом деле, причины могут быть иными.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Возможно, кот хочет дотронуться до человека лапкой по другой причине. Возможно, у него просто скучно и он хочет внимания. Если ваш пушистик начинает трогать вас лапой, возможно, он просто хочет, чтобы вы его погладили или поиграли с ним. В таких случаях не следует игнорировать мурлыку; лучше всего начать взаимодействие с ним.

Если питомец начинает трогать вас рано утром, то, скорее всего, он хочет, чтобы вы встали с кровати. Это может быть связано с желанием поесть или с тем, что он удивлен, почему вы не встали в обычное время. Кошки часто реагируют негативно на нарушение своего распорядка дня.

Иногда кот может прикасаться к вам лапой, чтобы оставить свой запах на вас и продемонстрировать свою привязанность к вам. Это своеобразный способ показать: "Это моя территория". Если ваш пушистый друг часто прикасается к вам лапой, скорее всего, он чувствует себя привязанным к вам и считает вас своим.