Зачем в кошачий лоток кладут зеленый чай: убивает запах наповал

Опытные владельцы рассказали, зачем класть в кошачий лоток зеленый чай

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто кошачьи лотки становятся источником неприятных запахов. В большинстве случаев наполнители успешно поглощают все нежелательные ароматы. Однако иногда они не справляются с этой задачей. Тем не менее, проблему неприятного запаха все равно можно решить или предотвратить.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Например, некоторые владельцы кошек используют зеленый чай и остаются довольны результатом. Правильным способом добавления чая в кошачий лоток является использование не самого напитка, а его листьев. Именно сухие листья следует поместить в лоток для кошки. Зеленый чай обладает интересным свойством — он может нейтрализовать неприятные запахи.

Листья абсорбируют запахи, то есть они могут дополнить работу наполнителя для кошачьего туалета, если он не справился полностью. Если заранее добавить немного сухих чайных листьев в лоток, то неприятный запах не появится. А если использовать чай после того, как запах уже появился, то он будет нейтрализован.