Глубоко, апокрифично: как приучить свою собаку понимать и оценивать искусство

Кинологи рассказали, как приучить собаку к искусству

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Искусство не только привлекает внимание людей, но и может стать объектом изучения и для наших четвероногих друзей.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Психологи и тренеры собак подтверждают, что собаки способны улавливать и даже ценить искусство. Но как научить вашего пса понимать искусство? Вот несколько полезных советов от экспертов.

Экспонируйте пса к разным видам искусства: ваша собака должна быть знакома с различными проявлениями искусства. Это могут быть походы в художественные галереи, просмотр фильмов с визуальным искусством, а также прогулки по улицам, где установлены скульптуры.

ваша собака должна быть знакома с различными проявлениями искусства. Это могут быть походы в художественные галереи, просмотр фильмов с визуальным искусством, а также прогулки по улицам, где установлены скульптуры. Используйте положительное подкрепление: подобно тому, как вы обучаете пса командам, используйте похвалу и лакомства для того, чтобы усилить положительные реакции вашего питомца на искусство. Когда ваша собака показывает интерес к какому-либо произведению искусства, похвалите ее и дайте вкусняшку.

подобно тому, как вы обучаете пса командам, используйте похвалу и лакомства для того, чтобы усилить положительные реакции вашего питомца на искусство. Когда ваша собака показывает интерес к какому-либо произведению искусства, похвалите ее и дайте вкусняшку. Обучайте собаку ассоциировать искусство с удовольствием: процесс обучения вашей собаки понимать искусство должен быть приятным для нее. Связывайте просмотр произведений искусства с приятными моментами, играми или прогулками.

процесс обучения вашей собаки понимать искусство должен быть приятным для нее. Связывайте просмотр произведений искусства с приятными моментами, играми или прогулками. Позвольте псу изучать искусство в своем темпе: каждая собака имеет свой собственный темп обучения. Некоторым может потребоваться больше времени, чтобы научиться понимать искусство, чем другим. Будьте терпеливы и дайте своему питомцу время для освоения новых концепций.

каждая собака имеет свой собственный темп обучения. Некоторым может потребоваться больше времени, чтобы научиться понимать искусство, чем другим. Будьте терпеливы и дайте своему питомцу время для освоения новых концепций. Поддерживайте интерес собаки к искусству: После того как ваша собака начнет проявлять интерес к искусству, продолжайте поддерживать этот интерес, предлагая ей новые виды искусства и обогащая ее опыт.