Бессовестное воровство: по какой причине кот постоянно ворует ваши носки

Эксперты рассказала, почему ваш кот ворует носки

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Носки — это одна из тех вещей, которые, кажется, всегда исчезают без следа в домах, где живут кошки. Многие владельцы кошек сталкиваются с загадочным явлением: их милые пушистые питомцы умудряются украсть носки и спрятать их где-то в доме. Хотя на первый взгляд может показаться, что это странное поведение не имеет объяснения, эксперты заявляют обратное.

Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во-первых, это поведение может быть связано с инстинктами кошек. Охотничьи навыки, присущие кошкам, заставляют их искать и улавливать объекты, которые двигаются или имитируют движение добычи. Носки, лежащие на полу или маячащие из-под мебели, могут побуждать кошку к охоте и игре.

Во-вторых, носки могут представлять для кошек особый интерес из-за их запаха. Кошки обладают развитым обонянием и могут привлекаться к предметам с интенсивным запахом, будь то еда, косметика или, в данном случае, носки. Запах человеческих носков может быть для кошки чем-то новым и интересным, что она хочет исследовать и "принести на трофей".

Также, поведение воровства носков у кошек может быть связано с желанием привлечь внимание или играть со своими владельцами. Кошки могут принимать носки как игрушку, которую они могут бросать и преследовать, пытаясь привлечь ваше внимание и возможно даже позволить вам присоединиться к их "охоте".

Несмотря на то что воровство носков может быть раздражающим для владельцев кошек, это поведение, вероятно, не является признаком чего-то серьезного. Однако, чтобы предотвратить это поведение, важно предоставить кошке достаточно игрушек и стимулов для развития ее охотничьих навыков. Также следует хранить носки в закрытых ящиках или шкафах, чтобы предотвратить их доступность для игры.