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Умеют только бегать и есть: почему хомяки так любят крутиться в колесе

Эксперты рассказали, почему хомячки так любят крутиться в колесе

1:42
Зоосфера

Хомяки — одни из самых популярных домашних грызунов благодаря своей милой внешности и забавному поведению. И одно из самых известных из их забав — это их неутомимая привязанность к колесу. На первый взгляд кажется, что хомяки просто бесцельно крутятся в нем, но на самом деле этот инстинкт имеет глубокие корни в их поведении.

Эксперты рассказали, почему хомячки так любят крутиться в колесе
Фото: openverse.org by oopsilon is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Неутомимость движения

Хомяки — активные создания. В дикой природе они проводят много времени на поисках пищи и строительстве нор. Когда они содержатся в клетках или аквариумах, их инстинкт движения остается неудовлетворенным. Колесо представляет собой способ для них избавиться от излишней энергии и сохранить свою активность.

Имитация естественной среды

В природе хомяки могут преодолевать значительные расстояния в поисках пищи и партнеров. Колесо в клетке имитирует это движение и дает им возможность испытать свои природные инстинкты. Для них это не просто физическая активность, но и способ поддерживать свою ментальную и эмоциональную стабильность.

Способ регуляции стресса

Хомяки — нежные создания, и они чувствительны к стрессу. Крутясь в колесе, они могут снижать свой уровень стресса. Это особенно важно в условиях содержания в непривычной для них среде, такой как домашняя клетка. Подобно тому, как люди бегают или занимаются спортом для снятия стресса, хомяки используют колесо как способ релаксации.

Игровой элемент

Колесо для хомяков также представляет собой элемент развлечения. Они могут крутиться в нем как способ забавы и разнообразия в своей рутинной жизни. Это подобно тому, как дети играют с игрушками, чтобы развлечься и занять свое время.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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