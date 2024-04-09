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Нельзя купить мясо и накормить им собаку: кинолог назвал самый подходящий корм для собаки

Кинолог Голубев: потребностям собаки лучше всего соответствует корм из магазина

0:58
Зоосфера » Собаки

Президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, назвал магазинный корм наиболее подходящим рационом для собак.

Кинолог Голубев: потребностям собаки лучше всего соответствует корм из магазина
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По мнению специалиста, выбрав такой корм, хозяин может быть уверен, что питомец получит все необходимые элементы питания. Голубев отметил, что даже при наличии особенностей здоровья у собаки можно подобрать подходящий корм, учитывающий эти нюансы, сообщает РИА Новости.

Однако стоит иметь в виду, что у готовых кормов есть недостатки. Например, не всегда производители указывают точный состав продукта. Также важно обратить внимание на процентное содержание компонентов.

Переход на натуральное питание требует консультации с ветеринаром. Необходимо понимать, что если просто купить мясо и дать его питомцу, то это может привести к недостаточному поступлению полезных веществ.

Важно соблюдать соотношение и качество ингредиентов, чтобы собака получала все необходимое.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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