Нельзя купить мясо и накормить им собаку: кинолог назвал самый подходящий корм для собаки

Кинолог Голубев: потребностям собаки лучше всего соответствует корм из магазина

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, назвал магазинный корм наиболее подходящим рационом для собак.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По мнению специалиста, выбрав такой корм, хозяин может быть уверен, что питомец получит все необходимые элементы питания. Голубев отметил, что даже при наличии особенностей здоровья у собаки можно подобрать подходящий корм, учитывающий эти нюансы, сообщает РИА Новости.

Однако стоит иметь в виду, что у готовых кормов есть недостатки. Например, не всегда производители указывают точный состав продукта. Также важно обратить внимание на процентное содержание компонентов.

Переход на натуральное питание требует консультации с ветеринаром. Необходимо понимать, что если просто купить мясо и дать его питомцу, то это может привести к недостаточному поступлению полезных веществ.

Важно соблюдать соотношение и качество ингредиентов, чтобы собака получала все необходимое.