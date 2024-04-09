Нельзя купить мясо и накормить им собаку: кинолог назвал самый подходящий корм для собаки

Президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, назвал магазинный корм наиболее подходящим рационом для собак.
По мнению специалиста, выбрав такой корм, хозяин может быть уверен, что питомец получит все необходимые элементы питания. Голубев отметил, что даже при наличии особенностей здоровья у собаки можно подобрать подходящий корм, учитывающий эти нюансы, сообщает РИА Новости.
Однако стоит иметь в виду, что у готовых кормов есть недостатки. Например, не всегда производители указывают точный состав продукта. Также важно обратить внимание на процентное содержание компонентов.
Переход на натуральное питание требует консультации с ветеринаром. Необходимо понимать, что если просто купить мясо и дать его питомцу, то это может привести к недостаточному поступлению полезных веществ.
Важно соблюдать соотношение и качество ингредиентов, чтобы собака получала все необходимое.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.