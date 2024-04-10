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Как приучить кошку к тому, чтобы она лежала на руках

Эксперты рассказали, как приучить кошку лежать на руках

2:09
Зоосфера

Любовь кошек к комфортному отдыху на своих условиях может вызвать некоторые трудности, если вы хотите приучить свою пушистую подругу лежать на ваших руках.

Эксперты рассказали, как приучить кошку лежать на руках
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Но это вовсе не означает, что это невозможно. С немного терпения, любви и правильного подхода вы можете обучить вашего кота или кошку наслаждаться пребыванием на ваших руках. Вот некоторые полезные советы, которые помогут вам достичь этой цели.

Начните с небольших шагов

Начните с небольших промежутков времени, когда ваша кошка лежит на ваших руках. Начинайте с нескольких минут и постепенно увеличивайте время. Это поможет вашей кошке постепенно привыкнуть к этому новому опыту и уменьшит возможность страха или дискомфорта.

Создайте комфортную обстановку

Убедитесь, что место, где вы собираетесь держать вашего питомца, комфортно для него. Подушечки на руках могут сделать поверхность более мягкой и приятной для вашей кошки. Также убедитесь, что вы находитесь в спокойном месте без сильных шумов или других факторов, которые могут пугнуть вашего питомца.

Поощряйте позитивное поведение

Поощряйте вашу кошку лакомствами или похвалой, когда она остается на ваших руках. Позитивное подкрепление поможет вашему питомцу ассоциировать этот опыт с чем-то приятным и увеличит вероятность того, что она будет повторять это поведение.

Используйте игру и удовольствие

Используйте игру как способ стимулировать вашу кошку оставаться на ваших руках. Например, игра с любимой игрушкой может заинтересовать вашего питомца и отвлечь его от желания сойти с ваших рук.

Будьте терпеливы

Помните, что каждая кошка индивидуальна, и некоторым может потребоваться больше времени, чтобы привыкнуть к лежанию на руках. Будьте терпеливы и дайте своему питомцу время, чтобы освоить этот новый навык.

Обратитесь к специалисту

Если у вас возникли трудности или ваша кошка проявляет сильный страх или агрессию при попытке лежать на ваших руках, обратитесь к ветеринару или к поведенческому специалисту. Они могут помочь вам разработать индивидуальный план обучения, соответствующий потребностям вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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