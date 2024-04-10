Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 направлений для коротких путешествий на майские
“Ждем каждую секунду, что в нас прилетит”: как живет приграничный Грайворон
Любовь Успенская объяснила, почему использует фен "Дайсон" не по назначению
Чтобы не потели окна, уберите цветы с подоконника
Правила создания собственного сада
Всадница Орехова сменила спортивное гражданство на нидерландское
История создания сказочных костюмов в фильме "Летучий корабль"
Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили законопроект о страховании охотничьих инспекторов
Депутат Шеремет назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине показухой
Опустошение и боль: что чувствует пёс, которого выкинули на улицу

Кинологи рассказали, что чувствует брошенный пёс

1:33
Зоосфера » Собаки

Брошенные животные, особенно собаки, часто вызывают сильные эмоции у людей. Исследования и опыт экспертов в области поведения животных позволяют понять, какие эмоции переживает пес, когда его брошен хозяином.

Кинологи рассказали, что чувствует брошенный пёс
Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Брошенный пес оказывается в крайне стрессовой ситуации. Собаки — социальные существа, тесно связанные с человеком. Поэтому потеря любимого хозяина влечет за собой сильный стресс, а чувство беспомощности и одиночества усиливает этот эффект. Эксперты отмечают, что у собак есть способность к эмоциональной привязанности к людям, их реакция на разлуку с хозяином может быть подобна эмоциональному расстройству у человека.

Однако, как отмечают специалисты, собаки обладают удивительной способностью к адаптации. Пес, брошенный в дороге, может пережить стресс и начать привыкать к новым условиям. Однако это не означает, что он перестанет чувствовать потребность в привязанности и любви.

Эксперты подчеркивают важность того, чтобы помогать брошенным собакам. Помощь может заключаться в принятии их в приюты, где они получат необходимый уход и внимание. Адаптация к новым условиям может быть трудной, но, благодаря любви и заботе, собаки могут снова найти счастье и стать верными друзьями для новых хозяев.

Важно также привлечь внимание общественности к проблеме брошенных животных и популяризировать их усыновление из приютов. Это не только дает новый шанс на жизнь для собак, но и приносит радость и благополучие в жизни новых владельцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Певица Юлия Волкова объявилась и рассказала, почему она пропадала
США намерены укрепить украинскую ПВО
Учёные нашли древнейшие следы одомашнивания кур
Когда лучше есть десерты: ответила диетолог Пэрис Хилтон
В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам
Кинологи рассказали, что чувствует брошенный пёс
Цены на жильё в новостройках продолжат расти в ногу с инфляцией
Бондарчук и Хабенский сыграли в нашумевшем фантастическим фильме "Сто лет тому вперед" про Алису Селезневу
Отели Турции повышают цены на 20% из-за инфляции
Минобороны РФ пересмотрело свои планы по участию ЧВК "Вагнер" в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников