Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка хотела вернуть деньги за билет, используя липовые медсправки
Инструктор по йоге рассказала, как быстро и безопасно сесть в позу лотоса
Режиссер Игорь Угольников заявил о необходимости снимать фильмы о спецоперации
Основные ошибки в страховании имущества: как обезопасить себя от финансовых потерь
Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога
Британским астрономам удалось объяснить происхождение спутника Земли
Принц Гарри испытывает боль после высказываний в автобиографии о принцессе Кейт
ETNT: стакан воды по утрам улучшает здоровье
Электрический Mercedes G-Class представят как G580 с технологией EQ на Auto China 2024
Эти собаки не дадут в обиду стариков во время прогулки: охранники до мозга костей

Кинологи назвали породы собак, которые спасут вас от нападения во время прогулки

1:21
Зоосфера » Собаки

Прогулки для пенсионеров могут стать не только приятным времяпрепровождением, но и важным компонентом поддержания здоровья и социальной активности. Однако, одиночные вылазки могут вызывать беспокойство у многих старших людей, особенно в неблагополучных районах или в периоды увеличенной преступности. В таких ситуациях компания верного четвероногого друга может сделать прогулки более безопасными и приятными.

Кинологи назвали породы собак, которые спасут вас от нападения во время прогулки
Фото: flickr.com by IDS.photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Собаки, специально подобранные для пенсионеров, могут стать отличными компаньонами во время прогулок. Некоторые породы известны своей преданностью, дружелюбием и защитническими качествами, что делает их идеальными спутниками для людей преклонного возраста. Рассмотрим несколько пород, которые особенно подходят для этой роли:

Лабрадор

Лабрадоры ретриверы — это дружелюбные, энергичные и легко обучаемые собаки. Они известны своими защитными инстинктами и добрым характером. Лабрадоры не только смогут сделать прогулку безопасной для пенсионера, но и поднимут настроение своим веселым поведением.

Боксер

Боксеры — это отличные стражи и защитники, которые всегда будут стоять на страже своего хозяина. Они энергичны, игривы и преданы своей семье. С боксером на поводке пенсионер может чувствовать себя более защищенным во время прогулок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
22 тысячи россиян посетили Мальдивы в марте
Чем обработать яблоню и грушу от болезней и вредителей в апреле?
Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега
Как избежать окисления тонального крема: 10 советов от экспертов
Ипотека без страховки: возможности возврата средств и налоговые вычеты
Эксперт по языку тела: Меган Маркл приобрела уверенность в себе и независимость
Что делать, если рассада «загрустила»?
Астрономы обнаружили источник загадочного радиосигнала из космоса: им оказалось небесное тело SGR 1935+2154
Салат "Таврический": простая аппетитная закуска из куриной грудки, кукурузы и фасоли
Ауди обновляет S3 на 2025 год: больше мощности и дополнительный крутящий момент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников