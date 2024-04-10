Грядки будут в безопасности: какие домашние животные будут верой и правдой охранять ваш огород

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Названы животные, которые отлично охраняют грядки

1:21
Зоосфера

Ведение садового участка или огорода требует не только усилий и времени, но и защиты от вредителей. Один из способов обеспечить безопасность грядок — использовать питомца в качестве охранника. Однако не все животные подходят для этой роли. В этой статье мы рассмотрим, какой питомец идеально подойдет для охраны грядок.

Названы животные, которые отлично охраняют грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Myrkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Собаки

Собаки — одни из самых преданных и надежных охранников для садового участка. Они обладают отличным чутьем и инстинктом охраны, что позволяет им эффективно отпугивать нежелательных гостей. Некоторые породы, такие как немецкая овчарка или ротвейлер, специально выведены для защиты территории.

Кошки

Хотя кошки часто ассоциируются с домашними питомцами, некоторые из них также могут стать отличными охранниками для грядок. Особенно это относится к породам кошек с выраженным охотничьим инстинктом, например, британцы или скоттиш-фолд. Они могут эффективно прогонять насекомых и мелких грызунов, защищая таким образом растения на вашем участке.

Утки или гуси

Утки и гуси — необычный, но вполне эффективный выбор для охраны грядок. Они обладают громким криком, который может отпугнуть вредителей, а также активно поедают насекомых и сорняки. Более того, их присутствие на участке может предотвратить появление крыс и других грызунов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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