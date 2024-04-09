Сколько раз в году необходимо показывать кота ветеринару: чаще, чем думает большинство владельцев

Ветеринары ответили, сколько раз нужно показывать кота специалистам

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все владельцы кошек должны осознавать важность регулярных визитов к ветеринару, независимо от возраста или состояния здоровья их питомца.

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Частота посещений зависит от возраста и общего состояния животного.

Для котят до года рекомендуется проводить 3-4 визита к ветеринару в течение первого года жизни. Это необходимо для получения всех необходимых прививок и контроля за их ростом и развитием.

У здоровых взрослых кошек в возрасте до 7 лет рекомендуется ежегодное посещение ветеринара, если у них нет хронических заболеваний.

После достижения возраста в 7 лет рекомендуется увеличить частоту визитов до двух раз в год.

Для кошек с хроническими заболеваниями рекомендуется проводить не менее двух визитов к врачу в год для контроля состояния и лечения.