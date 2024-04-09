Он будет вас ненавидеть: названы места на теле кошки, которые никогда нельзя трогать

Эксперты рассказали, где нельзя гладит кошку

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки представляют собой животных, предпочитающих свободу, и очень ценящих личное пространство.

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Они не переносят прикосновений к определенным частям своего тела, такие действия могут вызвать у них негативную реакцию.

Например, питомцам не нравится, когда трогают их хвост или лапы, потому что в этих частях тела содержится много нервов, и прикосновения могут быть для них неприятными.

Также не рекомендуется гладить кошку по животу, так как это место для них уязвимо, и они могут не выносить лишних прикосновений.

Когда кошка выкладывает свой живот, это обычно означает, что она доверяет и чувствует себя в безопасности.

Кроме того, кошкам не нравится, когда трогают их нос, потому что у них очень чувствительное обоняние, и человеческие запахи могут вызывать у них раздражение.

Избегайте также трогать уши у кошки, так как это может вызвать для нее неприятные ощущения.