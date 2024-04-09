Кошка сидит как человек: ветеринары ответили, опасно ли это для ее здоровья

Ветеринары ответили, что значит, когда кошка сидит как человек

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Замечали ли вы, как иногда ваша кошка принимает позы, напоминающие человеческие? Вы вызывало ли это у вас беспокойство по поводу ее состояния?

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Признаться, кошки действительно умеют сидеть так, как это делают люди, что всегда выглядит удивительно и прикольно. Однако такие позы наши мурлыкающие друзья выбирают не просто так, а лишь в определенных обстоятельствах.

Вторая часть нашего рассказа расскажет о том, почему кошки иногда принимают человеческие позы и насколько это может быть вредно для их здоровья.

Уход за собой

Кошки способны принимать человеческие позы во время себяприятия. Это совершенно нормально, ведь нашим пушистым друзьям важно, чтобы их шерсть была чистой и ухоженной.

Жара

У кошек потовые железы расположены только на лапах. Поэтому иногда они принимают человеческие позы, пытаясь охладить свои лапы.

Лень

Некоторые кошки довольно ленивы и предпочитают лежать или сидеть в интересных позах, вместо того чтобы играть и бегать.

Как видно из нашего рассказа, сидеть по-человечески для кошек не является вредным. Наоборот, в определенных ситуациях это естественное поведение для них.