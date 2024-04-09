Прирожденные пловцы: породы кошек, которые любят воду

5 пород кошек, которые любят воду

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кто сказал, что кошки не могут быть любителями водных процедур? Существуют породы кошек, которые не только не боятся воды, но и активно наслаждаются плаванием и играми в воде.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Турецкий Ван. Эта порода названа в честь озера, у берегов которого обитали их предки. Дикие ванские кошки умеют ловить рыбу и активно проводят время, плавая в воде для удовольствия и охлаждения в жару.

2. Ангорская (турецкая ангора). Эти кошки также не испытывает страха перед водой. Они спокойно переносят водные процедуры и с удовольствием играют со струями воды.

3. Мейн-кун. Кошки с древних времен приспособились к суровым условиям, включая водные препятствия. Сильная и независимая порода, мейн-кун не ощущает страха перед водой.

4. Норвежская лесная. Эти кошки, населяющие влажные леса северной Европы, обладают густой шерстью и прекрасно переносят дождь и снег. Плавание для них — не проблема.

5. Курильский бобтейл. Дикие бобтейлы, приспособленные к жизни на Курильских островах, сохраняют свою любовь к воде.

Помимо этих пород, существуют и другие кошки, которые способны плавать и наслаждаться водными процедурами. Не удивляйтесь, если ваш мурлыкающий друг также окажется истинным пловцом!