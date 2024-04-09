Окажутся на улице: породы кошек, которых чаще всего выкидывают из дома

Зооволонтер делится своим субъективным списком пород кошек, которые чаще всего оказываются на улицах по разным причинам.
Волонтер начала с персидской кошки и экзотической кошки. Эти дорогие породы часто оказываются бездомными из-за своенравности, агрессии, проблем со здоровьем и необходимости постоянного ухода за шерстью.
Следующей в списке оказалась сиамская кошка, популярная порода, которую можно встретить практически в каждом приюте из-за своенравности, агрессии, ревности и громкого мяуканья.
Сфинксы также попали в список. Люди оставляют этих кошек из-за неприятного запаха, испорченной мебели и агрессии к другим животным и детям.
Не обошла она стороной и шотландскую кошку, говоря, что эти котики стали настоящей головной болью для хозяев из-за проблем со здоровьем, своенравного характера, агрессии к детям и животным.
Британская кошка также оказалась в списке. Эта порода, равно как и шотландская кошка, сталкивается с проблемами со здоровьем и требует особого ухода за шерстью.
Переполненные приюты и улицы, заселенные кошками разных пород, могут привести к печальным последствиям. Призываем каждого заботиться о своем питомце, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.