Целебное кошачье мяуканье: как оно влияет на наше здоровье

Мурлыканье кошек — это не только приятный звук, но и целебное воздействие на наше здоровье. Исследования показывают, что частота звука мурлыканья, которая составляет примерно от 25 до 150 герц, имеет терапевтический эффект на человеческий организм.
Этот звук снижает уровень стресса, помогает снизить артериальное давление и даже способствует улучшению заживления костей. Таким образом, наши милые пушистые друзья не только приносят нам радость своим присутствием, но и дарят нам здоровье своим мурлыканьем.
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