Целебное кошачье мяуканье: как оно влияет на наше здоровье

Врачи рассказали, как мяуканье влияет на наше здоровье

0:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мурлыканье кошек — это не только приятный звук, но и целебное воздействие на наше здоровье. Исследования показывают, что частота звука мурлыканья, которая составляет примерно от 25 до 150 герц, имеет терапевтический эффект на человеческий организм.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Этот звук снижает уровень стресса, помогает снизить артериальное давление и даже способствует улучшению заживления костей. Таким образом, наши милые пушистые друзья не только приносят нам радость своим присутствием, но и дарят нам здоровье своим мурлыканьем.

Тупые коты😕😅😅😆😆