Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США с пониманием отнеслись к недовольству России планами Украины по вступлению в НАТО
Врач Чехонина: кефир перед сном лучше заменить супом
Ошибки водителей, из-за которых приходится часто менять щётки стеклоочистителя
Искусственный интеллект теперь может находить тромбы в легких
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями во 2-й раз
Экономист Щербаченко: курс валют до майских праздников будет стабильным
НАТО создает штаб войск в максимальной близости к границам РФ
Меню для гипертоников: 4 необходимых продукта
PLOS ONE: ранние динозавры росли очень быстро
Целебное кошачье мяуканье: как оно влияет на наше здоровье

Врачи рассказали, как мяуканье влияет на наше здоровье

0:33
Зоосфера » Кошки

Мурлыканье кошек — это не только приятный звук, но и целебное воздействие на наше здоровье. Исследования показывают, что частота звука мурлыканья, которая составляет примерно от 25 до 150 герц, имеет терапевтический эффект на человеческий организм.

Врачи рассказали, как мяуканье влияет на наше здоровье
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Этот звук снижает уровень стресса, помогает снизить артериальное давление и даже способствует улучшению заживления костей. Таким образом, наши милые пушистые друзья не только приносят нам радость своим присутствием, но и дарят нам здоровье своим мурлыканьем.

Тупые коты😕😅😅😆😆
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Фигуристка Трусова не сказала, будет ли участвовать в соревнованиях в следующем сезоне
Холдинг "Авилон" назвал два верных способа узнать о недоливе топлива на АЗС
Врачи рассказали, как мяуканье влияет на наше здоровье
Терапевт Липилин: ребёнку можно начинать употреблять кофе только с 12 лет
Лиза Арзамасова снова ждёт ребёнка от фигуриста Ильи Авербуха
Экономист Митрофанов: россияне столкнулись с рекламой от банков, предлагающей заработать на их кредитке
Кинолог Голубев: потребностям собаки лучше всего соответствует корм из магазина
Виктория Боня похвасталась цветами от незнакомца
NatComms: древний человек 25 тыс. лет осваивал Персидское плато
Чем можно заразиться при посещении общественного туалета?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников