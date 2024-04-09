Секреты верности собак: почему они считают нас своими членами стаи

Ученые заявили, что собаки считают нас членами стаи

0:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки славятся своей преданностью, и исследования показывают, что эта преданность имеет корни в древних временах, когда их предки образовывали стаи для совместной охоты и выживания.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Современные собаки, воспринимая нас, своих хозяев, как членов своей стаи, проявляют верность и преданность, подобные тем, которые они проявляли в дикой природе.

Наша забота и внимание становятся источником уверенности и безопасности для них, что укрепляет наши связи и делает наше партнерство собачье-человеческим более уникальным и ценным.