Как выбрать и не прогадать: эксперты назвали породы кошек, которые созданы для жизни в квартире
Названы породы кошек для жизни в квартире
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Выбор породы кошки требует разумного подхода, чтобы избежать будущих проблем.
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание:
- Русская голубая: элегантные и спокойные кошки с уравновешенным характером, которые могут жить до 20 лет.
- Рагамаффин: несмотря на большой размер, они абсолютно неагрессивны и могут легко терпеть обнимашки и наряды.
- Сибирская: независимые и спокойные кошки, которые очень привязываются к своему хозяину.
- Персидская: без охотничьих инстинктов, предпочитают спокойно лежать и не любят шум. Но требуют особого ухода за длинной шерстью.
- Рэгдолл: с флегматичным характером, быстро обучаемы и привязываются к хозяевам.
- Селкирк-рекс: спокойные, привязанные к людям и любящие игры, но плохо переносят одиночество.
- Сфинксы: миролюбивы, легко общаются с другими домашними животными, но требуют теплого содержания и подвержены простудам.
- Скоттиш-фолд: очень спокойные и флегматичные, но склонные к перееданию.
- Бурманская: безопасны для детей и эмпатичны.
- Британская короткошерстная: легко приспосабливаются к маленьким квартирам и имеют уравновешенный характер.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru