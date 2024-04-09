Как выбрать и не прогадать: эксперты назвали породы кошек, которые созданы для жизни в квартире

Названы породы кошек для жизни в квартире

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Выбор породы кошки требует разумного подхода, чтобы избежать будущих проблем.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание:

Русская голубая: элегантные и спокойные кошки с уравновешенным характером, которые могут жить до 20 лет.

элегантные и спокойные кошки с уравновешенным характером, которые могут жить до 20 лет. Рагамаффин: несмотря на большой размер, они абсолютно неагрессивны и могут легко терпеть обнимашки и наряды.

несмотря на большой размер, они абсолютно неагрессивны и могут легко терпеть обнимашки и наряды. Сибирская: независимые и спокойные кошки, которые очень привязываются к своему хозяину.

независимые и спокойные кошки, которые очень привязываются к своему хозяину. Персидская: без охотничьих инстинктов, предпочитают спокойно лежать и не любят шум. Но требуют особого ухода за длинной шерстью.

без охотничьих инстинктов, предпочитают спокойно лежать и не любят шум. Но требуют особого ухода за длинной шерстью. Рэгдолл: с флегматичным характером, быстро обучаемы и привязываются к хозяевам.

с флегматичным характером, быстро обучаемы и привязываются к хозяевам. Селкирк-рекс: спокойные, привязанные к людям и любящие игры, но плохо переносят одиночество.

спокойные, привязанные к людям и любящие игры, но плохо переносят одиночество. Сфинксы: миролюбивы, легко общаются с другими домашними животными, но требуют теплого содержания и подвержены простудам.

миролюбивы, легко общаются с другими домашними животными, но требуют теплого содержания и подвержены простудам. Скоттиш-фолд: очень спокойные и флегматичные, но склонные к перееданию.

очень спокойные и флегматичные, но склонные к перееданию. Бурманская: безопасны для детей и эмпатичны.

безопасны для детей и эмпатичны. Британская короткошерстная: легко приспосабливаются к маленьким квартирам и имеют уравновешенный характер.