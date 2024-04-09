Будут хранить обиду всю жизнь: эти породы собак признаны самыми злопамятными

Россиянам назвали самые злопамятные породы собак

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные друзья человека, но как и в любой семье, у каждой из них есть свой характер. Некоторые породы славятся своей незабываемой памятью и способностью долго помнить обиды или неприятные ситуации.

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Акита Ину

Эта японская порода славится своими выдающимися интеллектом и преданностью. Акита Ину известна своей способностью запоминать обиды и неприятности на долгие годы. Они могут быть преданными друзьями, но их злопамятство делает их требовательными в общении.

Ши-тцу

Ши-тцу — порода с маленькими размерами, но огромным характером. Они могут быть злопамятными по отношению к посторонним людям или животным, особенно если они почувствуют, что их территория нарушена. Эти милые собачки могут хранить обиду на долгие периоды времени.

Бордер-колли

Бордер-колли — одна из самых умных пород собак. Они обладают прекрасной памятью и способностью анализировать ситуации. Если вы когда-либо обидели бордер-колли, будьте уверены, что они не забудут этого. Они могут проявлять злопамятство и через долгие годы после события.

Доберман

Доберманы — это порода, известная своей преданностью и отвагой. Они могут быть очень лояльными к своим владельцам, но при этом они могут хранить обиду на тех, кто попытается им навредить. Доберманы могут запоминать неприятные ситуации и вести себя соответственно.

Чау-чау

Чау-чау — это порода, которая известна своим независимым и упрямым характером. Они могут быть злопамятными по отношению к тем, кто пытается ими командовать или причинить вред. Эти собаки могут запоминать обиды на долгие годы и проявлять свою недовольство.