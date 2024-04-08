Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минстрой подсчитал сумму ущерба от паводка в Оренбургской области
Жители затопленных территорий Орска освобождены от оплаты ЖКУ
Автоэксперты назвали лучшие автомобили для поездок на дачу
Может ли принести пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю?
Ученые выяснили, что электронные сигареты и вейпы способны изменять ДНК человека
Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем
Минфин РФ: общая сумма поступлений от нефтегаза с начала текущего года составила 2,9 трлн рублей
Косметолог Жовтан: для увеличения объема губ без использования инъекций можно воспользоваться пламперами и бальзамами
История выживания: как волонтеры спасают брошенных животных в затопленном Орске

В затопленном Орске волонтеры спасают собак

2:03
Зоосфера

Спасатели и добровольцы, работающие в затопленном Орске, не только помогают людям покинуть опасные зоны, но и участвуют в спасении оставленных животных. За прошедшие выходные поступило несколько сообщений о спасении домашних питомцев.

В затопленном Орске волонтеры спасают собак
Фото: freepik.com by teksomolika is licensed under public domain

Одну кошку буквально в последнюю секунду удалось извлечь из-под крыши затопленного частного дома, в то время как собак породы хаски спасали, перевозя их на резиновых лодках через затопленный питомник. Региональное управление МЧС публикует кадры спасения животных в социальных сетях. Сотрудники ведомства утверждают, что все животные спасены в хорошем состоянии.

В процессе эвакуации спасатели помогли десяткам оставленных собак и кошек. Пресс-служба МЧС сообщила, что не все владельцы могут вернуться за своими питомцами из-за разных причин. Большинство людей эвакуируются, унося своих животных с собой, но некоторые оставляют их из-за спешки или из-за того, что не могут быстро найти своих питомцев. Например, одна кошка была обнаружена волонтерами, когда те проходили мимо затопленных домов на лодке в Новотроицке. Кошка была найдена на крыше затопленного дома и была спасена в последнюю минуту после того, как пришлось разбирать крышу.

Некоторые собаки из питомника "Оренбургские хаски" также оказались в беде из-за наводнения. Из-за высокого уровня воды владелец не мог вывести их из питомника. Всего в питомнике содержалось около 40 собак, и волонтеры помогли их эвакуировать. Собаки временно разместили на передержке, пока вода не отступит. Помощь также оказывается сельскохозяйственным животным. В сети появились кадры спасения свиней местного фермера, которые были спасены из затопленного хранилища.

Страховые компании пообещали оказать быструю помощь агрохолдингам и фермерам, застрахованным от наводнений. Президент Национального союза агростраховщиков подчеркнул важность немедленного уведомления страховых компаний о любых потерях урожая, чтобы получить компенсацию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
Может ли принести пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю?
Ученые выяснили, что электронные сигареты и вейпы способны изменять ДНК человека
В затопленном Орске волонтеры спасают собак
Будет возможность отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
"Kion" назвал любимые мультфильмы россиян: "Ну, погоди!" нравится всем
Минфин РФ: общая сумма поступлений от нефтегаза с начала текущего года составила 2,9 трлн рублей
Косметолог Жовтан: для увеличения объема губ без использования инъекций можно воспользоваться пламперами и бальзамами
"ВСК": на МКАД происходят 7% всех столичных ДТП
Эксперты ответили, как уложить кота спать
ВЦИОМ: каждой второй российской семье требуется срочное улучшение жилищных условий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников