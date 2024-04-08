История выживания: как волонтеры спасают брошенных животных в затопленном Орске

В затопленном Орске волонтеры спасают собак

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спасатели и добровольцы, работающие в затопленном Орске, не только помогают людям покинуть опасные зоны, но и участвуют в спасении оставленных животных. За прошедшие выходные поступило несколько сообщений о спасении домашних питомцев.

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Одну кошку буквально в последнюю секунду удалось извлечь из-под крыши затопленного частного дома, в то время как собак породы хаски спасали, перевозя их на резиновых лодках через затопленный питомник. Региональное управление МЧС публикует кадры спасения животных в социальных сетях. Сотрудники ведомства утверждают, что все животные спасены в хорошем состоянии.

В процессе эвакуации спасатели помогли десяткам оставленных собак и кошек. Пресс-служба МЧС сообщила, что не все владельцы могут вернуться за своими питомцами из-за разных причин. Большинство людей эвакуируются, унося своих животных с собой, но некоторые оставляют их из-за спешки или из-за того, что не могут быстро найти своих питомцев. Например, одна кошка была обнаружена волонтерами, когда те проходили мимо затопленных домов на лодке в Новотроицке. Кошка была найдена на крыше затопленного дома и была спасена в последнюю минуту после того, как пришлось разбирать крышу.

Некоторые собаки из питомника "Оренбургские хаски" также оказались в беде из-за наводнения. Из-за высокого уровня воды владелец не мог вывести их из питомника. Всего в питомнике содержалось около 40 собак, и волонтеры помогли их эвакуировать. Собаки временно разместили на передержке, пока вода не отступит. Помощь также оказывается сельскохозяйственным животным. В сети появились кадры спасения свиней местного фермера, которые были спасены из затопленного хранилища.

Страховые компании пообещали оказать быструю помощь агрохолдингам и фермерам, застрахованным от наводнений. Президент Национального союза агростраховщиков подчеркнул важность немедленного уведомления страховых компаний о любых потерях урожая, чтобы получить компенсацию.