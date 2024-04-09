Эти продукты находятся в черном списке: не давайте их своей кошке, если не желаете ей зла

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Ветеринары рассказали, какие продукты нельзя давать кошке

1:47
Зоосфера » Кошки

В заботе о здоровье наших домашних питомцев одним из ключевых аспектов является правильное питание. Однако, многие владельцы не всегда осведомлены о том, какие продукты безопасны для своих пушистых друзей. Эксперты в области ветеринарии регулярно предоставляют рекомендации по питанию, включая список продуктов, которые следует избегать при кормлении кошек.

Ветеринары рассказали, какие продукты нельзя давать кошке
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Во-первых, молочные продукты. В отличие от общепринятого мнения, кошки не всегда переносят молоко. Большинство кошек имеют недостаток фермента лактазы, необходимого для переваривания молочного сахара, что может привести к желудочным расстройствам и диарее.

Далее — алкоголь и кофеин. Даже в малых дозах эти вещества могут быть токсичными для кошек и вызвать серьезные проблемы с сердцем и нервной системой. Поэтому кошке нельзя давать никакие алкогольные напитки или продукты, содержащие кофеин.

Следующая категория — шоколад и другие сладости. Шоколад содержит вещества, такие как теобромин и кофеин, которые могут вызвать серьезное отравление у кошек. Также стоит избегать других сладостей, содержащих ксилитол, что может привести к повышенному уровню инсулина и гипогликемии у кошек.

Сырое мясо и рыба также могут представлять опасность для здоровья кошек. Сырое мясо часто содержит бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление, а сырая рыба может содержать тиаминазу, что приводит к разрушению витамина В1 в организме кошки.

Кроме того, следует избегать соленых продуктов и жирной пищи. Высокий уровень натрия может привести к повышенному давлению и проблемам с сердцем у кошек. Жирная пища может вызвать пищевое расстройство и ожирение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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