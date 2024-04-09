Как спасти свою собаку от догхантеров: это должен знать каждый владелец животного

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Эксперты рассказали, как защитить собаку от опасностей на улице

0:59
Зоосфера » Собаки

С наступлением весны учащаются случаи догхантерства, когда люди оставляют на улицах мясо, колбасу или паштет, пропитанные металлическими предметами или ядами. Это наносит вред как бездомным собакам, так и домашним питомцам.

Эксперты рассказали, как защитить собаку от опасностей на улице
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Чтобы предотвратить вашу собаку стать жертвой догхантеров, важно обучить её команде "Фу" (или "Брось", "Отдай", "Плюнь"). Этот навык должен быть закреплен настолько, чтобы пес мог моментально отпустить то, что взял по первой же команде.

Не разрешайте собаке подбирать неопознанные предметы на улице. Если эту привычку трудно устранить, используйте намордник во время прогулок.

Старайтесь выбирать места для прогулок, удалённые от городских мегаполисов.

В случае отравления собаки, важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Сначала дайте собаке пить много воды, затем немедленно доставьте её в ветеринарную клинику, где проведут необходимые процедуры, такие как введение капельницы и промывание кишечника.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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