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Каким видят мир кошки и собаки: эти интересные факты удивят многих

Ученые ответили, как видят мир кошки и собаки

1:26
Зоосфера

Недавно было распространено мнение о том, что собаки воспринимают мир в черно-белых тонах, а затем в фиолетовых оттенках. Однако последние исследования кажется разрешили этот спор.

Ученые ответили, как видят мир кошки и собаки
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно новейшим данным, собаки и кошки, а также многие другие млекопитающие, являются дальтониками.

Вот факты:

  • Изначально млекопитающие были приспособлены к ночному образу жизни, поэтому их зрение не развилось достаточно, чтобы различать цвета — ночью это было бы бесполезно. У собак и кошек до сих пор остались зеленые и синие рецепторы.
  • Хотя цветовое восприятие у собак и кошек более ограничено, они отлично видят в темноте. Однако говорить о том, что они могут различать оттенки, не стоит.
  • Большинство млекопитающих также дальнозорки. Они не нуждаются в хорошем зрении вблизи, благодаря своим вибриссам.
  • Интересный факт заключается в том, что зрение у животных не обеспечивает четкого изображения из-за особенностей строения глаза. Свет, попадая в глаза собак и кошек, проходит через сетчатку дважды, что приводит к размытости изображения.

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что наши домашние питомцы не воспринимают мир в полном спектре цветов, привычном для человека. Однако это не является для них проблемой, поскольку они компенсируют этот недостаток отличным осязанием, слухом и обонянием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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