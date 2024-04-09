Каким видят мир кошки и собаки: эти интересные факты удивят многих

Ученые ответили, как видят мир кошки и собаки

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавно было распространено мнение о том, что собаки воспринимают мир в черно-белых тонах, а затем в фиолетовых оттенках. Однако последние исследования кажется разрешили этот спор.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно новейшим данным, собаки и кошки, а также многие другие млекопитающие, являются дальтониками.

Вот факты:

Изначально млекопитающие были приспособлены к ночному образу жизни, поэтому их зрение не развилось достаточно, чтобы различать цвета — ночью это было бы бесполезно. У собак и кошек до сих пор остались зеленые и синие рецепторы.

Хотя цветовое восприятие у собак и кошек более ограничено, они отлично видят в темноте. Однако говорить о том, что они могут различать оттенки, не стоит.

Большинство млекопитающих также дальнозорки. Они не нуждаются в хорошем зрении вблизи, благодаря своим вибриссам.

Интересный факт заключается в том, что зрение у животных не обеспечивает четкого изображения из-за особенностей строения глаза. Свет, попадая в глаза собак и кошек, проходит через сетчатку дважды, что приводит к размытости изображения.

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что наши домашние питомцы не воспринимают мир в полном спектре цветов, привычном для человека. Однако это не является для них проблемой, поскольку они компенсируют этот недостаток отличным осязанием, слухом и обонянием.