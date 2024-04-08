Некоторые стоят как квартира: 5 самых дорогих пород кошек в мире

5 самых дорогих пород кошек

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кто-то предпочтет взять котенка с улицы или из приюта, в то время как для других порода кошки и ее цена будут иметь огромное значение. Исследовательский центр FinancesOnline недавно опубликовал список самых дорогих пород кошек.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Самой дорогой породой кошек является порода ашера, чья цена может достигать $125 000. Это крайне редкая порода, поскольку всего пять котят этой породы предлагаются ежегодно в Лос-Анджелесе. В пересчете на российские рубли это около 12 миллионов. Ашера внешне напоминает снежного барса и по характеру схожа с кошкой породы саванна.

На втором месте самых дорогих пород кошек — саванна. Стоимость этой породы может достигать $50 000. Саванна является гибридом дикой африканской кошки, сервала и домашней кошки. Они преданные и ловкие, но требуют дрессировки с раннего возвраста. Цена саванны зависит от ее редкости и составляет около 5 миллионов рублей.

Бенгальская кошка занимает третье место с ценой до $25 000. Эта порода была выведена путем скрещивания домашнего кота и азиатской леопардовой кошки. Бенгалы обладают уникальным окрасом и яркими полосками. Цена бенгальских кошек зависит от родословной и окраса.

Персидские кошки имеют цену до $5,500. Они отличаются выразительными глазами, роскошной шерстью и мягким характером, но требуют тщательного ухода за шерстью. Цена персидской кошки зависит от родословной и качества шерсти.

Петерболд, или петербургский сфинкс, занимает последнее место в списке. Цена этой породы до $5,000. Петерболды активные, дружелюбные и легко ладят с другими животными. Они отличаются большими ушами и восточным разрезом глаз.