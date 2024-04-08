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По какой причине кошка внезапно начинает вылизывать лицо хозяина: можно ли расценивать это за поцелуй

Стало известно, почему кошки вылизывают лица хозяев

1:03
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки, вероятно, сталкивался с моментом, когда его пушистый компаньон внезапно начинает вылизывать его лицо. Сначала это может показаться странным поведением питомца.

Стало известно, почему кошки вылизывают лица хозяев
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако есть определенные причины, по которым кошки предпочитают вылизывать лица своих хозяев. Во второй части нашего обзора мы рассмотрим, что именно сообщают нам эти "поцелуи" от наших пушистых друзей.

Скука

Когда кошке скучно, она может начать уделять внимание своему хозяину. В такие моменты не следует отгонять ее. Лучше погладьте вашего питомца — это поможет ему почувствовать ваше расположение к нему.

Стресс

Если кошка систематически вылизывает ваше лицо и при этом проявляет нервозное поведение, стоит обратиться к ветеринару как можно скорее. Это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем питомца.

Проявление любви

Иногда кошки оставляют на нас свои "поцелуи", чтобы выразить свою любовь. Для них вылизывание является процессом, который они обычно проводят в кругу самых близких существ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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