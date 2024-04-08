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О них вы еще не слышали: самые интересные породы кошек, выведенные в последние десятилетия

Самые необычные породы кошек

1:40
Зоосфера » Кошки

В мире существует огромное количество различных пород кошек. Представляем вам несколько самых интересных пород кошек, которые были выведены и официально зарегистрированы в последние десятилетия.

Самые необычные породы кошек
Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Первая порода, о которой стоит упомянуть, это каракет. Эта порода появилась в 2014 году в России путем скрещивания обычной кошки с каракалом. Каракеты отличаются дружелюбностью, ласковостью и игривым характером, а также легкостью в дрессировке.

Далее идет порода Тойгер, выведенная в США и официально признанная в 2007 году. Внешне эти кошки напоминают тигров. Характер у Тойгеров спокойный и уравновешенный.

Украинский левкой — еще одна порода, выведенная в 2004 году. Эти кошки с короткой шерстью и висячими ушами напоминают сфинксов. Они обладают дружелюбным и общительным характером, легко поддаются дрессировке и не требуют сложного ухода.

Минскины — порода кошек, появившаяся в США и официально признанная в 2000 году. Они возникли в результате скрещивания сфинкса и манчкина. У этих кошек маленькие короткие лапки, их вес не превышает 3 кг. Характер у минскинов игривый и добродушный.

И наконец, порода Ликой, выведенная в США и признанная в 2012 году. Эти кошки получили название, которое переводится с греческого как "оборотень", из-за своего необычного внешнего вида. Ликой лишены подшерстка, поэтому могут быть голыми во время линьки. Вокруг носа и глаз у них можно увидеть своеобразную маску.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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